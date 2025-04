Остров-сокровище: самые дорогие особняки в Москве выставили на продажу

Три особняка в английском стиле на берегу Москвы-реки продаются по 3 млрд рублей за каждый. Это самые дорогие частные дома в столице, доступные в агрегаторах недвижимости. «Известия» изучили, что известно о дорогостоящем жилье, и выяснили, что построенная неизвестным владельцем «для своей семьи» недвижимость какое-то время назад контролировались структурами АФК «Система» Владимира Евтушенкова, а теперь, вероятно, числится за малоизвестным чеченским предпринимателем.

Семейная недвижимость

До Москва-Сити отсюда ехать всего 10 км, до Красной площади — 18. Но на покрытом заповедными соснами острове можно забыть, что находишься посреди огромного мегаполиса. В 1991 году Серебряный Бор получил статус особо охраняемой природной территории города Москвы. Однако почти половина его территории застроена дворцами, коттеджами и другой элитной недвижимостью, сообщает официальный проект столичной мэрии «Узнай Москву».

Среди жителей острова на этом сайте перечислены полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, патриарх Кирилл, артист Олег Газманов, предприниматели Владимир Евтушенков, Григорий Берёзкин, Вагит Алекперов и Леонид Федун. Есть участки, принадлежащие МВД, Минобороны и МИД. О некоторых сведения засекречены.

Выставленные на продажу участки граничат с береговой линией Москвы-реки и находятся в глубине охраняемой части острова. Для въезда сюда надо оформить специальный пропуск. Указанные в объявлениях трехэтажные особняки выполнены в едином архитектурном стиле и занимают территорию, огороженную общим забором с кирпичной аркой и резными металлическими воротами на въезде. Каждое жилое здание площадью 1700–1800 кв. м расположено на участках по 38 соток, с гаражами на две машины и по одной квартире для персонала в дополнительном административном корпусе. Есть котельная и пост охраны.

Фото: материалы компании «Мосдачтрест»

Рекламное объявление о продаже участка в Серебряном Бору Фото: материалы компании «Мосдачтрест»

На территории стоит и четвертый особняк. Его хозяин недвижимости начал строить вместе с остальными тремя еще в 2011 году — для себя и своей семьи, но со временем потребность в таком количестве жилья отпала, уверяют риелторы, показывающие дома потенциальным покупателям. Теперь владелец планирует оставить за собой только один дом, а три других продать.

Недвижимость была выставлена на продажу в конце 2024 года. Но, как уточнил риелтор, решение избавиться от активов владелец принял еще в 2021 году. Тогда же были приостановлены работы по внутренней отделке двух из трех продаваемых объектов. Только один из них полностью готов и обустроен. Сейчас этот дом сдается в аренду за 3,6 млн рублей в месяц. Два остальных в состоянии white box — целиком построен каркас зданий и оформлен фасад, сделаны основные коммуникации, выполнены базовые отделочные работы. С тех пор здания поддерживаются в законсервированном состоянии.

Инфраструктура состоит из собственной котельной, централизованного газо- и водоснабжения, канализации, двух линий электроснабжения с системой аварийного питания. Вокруг — деревья, кустарники, выложенные плиткой дорожки и изящные уличные фонари.

Дорожки и озеленение участка Фото: материалы компании «Мосдачтрест»

Квартиры для персонала и гаражи Фото: ИЗВЕСТИЯ

По двум зданиям без отделки риелторы устроили журналисту «Известий» подробную экскурсию. Внутри легко заблудиться — на каждом этаже десяток комнат, связанных между собой коридорами, сквозными проходами и лестницами. На стенах — листки А4 с распечатанными 3D-проектами о том, как планировалось использовать то или иное помещение. Третий этаж в каждом из домов разделен на две не связанных между собой части. Для удобства будущих жильцов обустроены по два лифта.

В подвале одного из зданий помимо технических помещений запланированы купель, сауна, хамам и душевые. У другого дома в подвале — лабиринт технических помещений для обслуживания глубокого бассейна с джакузи на цокольном этаже. К дому с бассейном «в подарок» прилагается крытая кирпичная беседка с барбекю и мангалом.

Вид на дом с бассейном Фото: ИЗВЕСТИЯ

В готовый дом корреспондента «Известий» не пустили — об этом надо было заранее договариваться с собственником. Зато риелторы поделились фотографиями интерьеров с комментарием, что дом обустроен «в стиле Великий Гэтсби» (герой одноименного романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда об эксцентричном миллионере. — Ред.). Собственность, по словам представителей продавца, оформлена на российское юрлицо, но называть имя продавца на этапе просмотра риелторы не стали.

Трест из 1937 года

С 1 марта 2023 года Росреестр перестал предоставлять сведения о собственниках недвижимости, если выписку заказывают третьи лица. Однако указанные на кадастровой карте номера продаваемых участков фигурируют в спорах по вопросу снижения кадастровой стоимости.

В судебных решениях 2020 года владельцами недвижимости названы офшорные компании Drastrend ltd, Blakstead ltd, Promargent ltd с регистрацией на Британских Виргинских островах и кипрская Dexbert Enterprises Ltd. Источник «Известий» на рынке недвижимости подтвердил, что по меньшей мере в случае с полностью завершенным домом права на него сохранила всё та же компания с Кипра.

С 2018 года эти офшоры в лице своего представителя Никиты Веселкова пытались добиться снижения налоговой нагрузки, но все суды проиграли. Тот же самый юрист выступал в аналогичных исках от лица АО «Мосдачтрест». Эта компания управляет дачными участками на территории Серебряного Бора.

Она появилась в 1993 году и называет себя «полным правопреемником государственного предприятия, созданного на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 года «О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства».

«Здесь жили люди, которые вершили историю нашей страны. Сегодняшние жители Серебряного Бора — состоявшиеся и успешные персоны, дипломаты, бизнесмены, топ-менеджеры ведущих иностранных и российских компаний. Чтобы добиться успеха, они привыкли много работать. Здесь, в Серебряном Бору, они восстанавливают свои силы, физические и душевные. Сосны лечат, и вода лечит…», — рассказывает «Мосдачтрест» о своих клиентах.

Единственный учредитель этой компании — ООО «Бизнес-недвижимость», 80% которой принадлежат АФК «Система». В 2013 году «Ведомости» называли основателя и совладельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова и его сына Феликса крупнейшими «дачниками» острова с недвижимостью в аренде и собственности площадью 27 га. Продаваемые теперь участки совпадают с территорией, указанной изданием на карте острова, как собственность семьи Владимира Евтушенкова и АФК «Система».

«Мосдачтрест» указан в качестве заказчика планировки на поэтажном плане одного из продаваемых домов Фото: материалы компании «Мосдачтрест»

В 2021 году виргинские офшоры «Блекстед», «Драстенд», «Просэергент» и кипрская «Дексберт Энтерпрайз» были перечислены в списке компаний, аффилированных с ПАО «МГТС» (как входящие в ту же группу компаний), входящей в контур АФК «Система». Ранее в Сети был опубликован документ, согласно которому все четыре указанных офшора принадлежали Sistema Management Cyprus LTD, подконтрольной АФК «Система» через SFH Invest S.A. В 2022 году последняя в долях 90% и 10% была продана третьим лицам. Это отражено в отчетности АФК «Система» с уточнением, что в результате активы корпорации уменьшились на 13,9 млрд рублей. Это примерно соответствует суммарной стоимости четырех домов в Серебряном Бору с общей территорией.

От Люксембурга до Грозного

Достоверно установить актуальных владельцев виргинских офшоров гораздо сложнее, чем учредителей кипрской компании. Полученные же «Известиями» данные из кипрского реестра юрлиц, совпадают со сведениями об остальных офшорах в открытых источниках: с 2018 по 2022 год «Дексберт Энтерпрайз» контролировалась Sistema Management Cyprus LTD.

В августе 2022 года собственник меняется на SMC HOLDING EUROPE LIMITED. На сайте эта компания заявляет, что ее «конечным бенефициаром является гражданин Германии с более чем 30-летним опытом управления предприятиями, связанными с производством и инжинирингом». При этом единственный акционер компании — люксембургская SFH INVEST, среди руководителей которой в открытых реестрах упоминается немец Вальдемар Райзвих. В декабре 2022 года он стал управляющим Advanced Industries Group — так был переименован Segezha Packaging, бывший зарубежный филиал лесопромышленной компании ПАО «Сегежа Групп», после покупки ее у структур АФК «Система».

Домик с барбекю Фото: ИЗВЕСТИЯ

Однако в июне 2023 года кипрский офшор вернулся под прямой контроль люксембургской SISTEMA FINANCE S.A. «Ведомости» называли эту компанию «семейным фондом» Владимира Евтушенкова. Эта компания контролировала кипрский офшор вплоть до февраля 2025 года, когда ЕС ввел персональные санкции против основателя и совладельца АФК «Система». К тому моменту в Сети уже два месяца висели объявления о продаже особняков.

В феврале же «Дексберт Энтерпрайз» перешла под контроль московской ООО «Наса». Эта компания зарегистрирована по адресу АО «Мосдачтрест» на Таманской улице, 41. До 2017 года одним из учредителей ООО «Наса» была указана Любовь Карманова — сотрудница департамента имущественных проектов АФК «Система». Остальные учредители и руководители «Наса» не менялись вплоть до конца 2023 года, когда компания перешла под контроль зарегистрированного тогда же АО «Эколайн».

Единственным учредителем и генеральным директором «Эколайн» указан 45-летний уроженец Грозного Ибрагим Читаев. В качестве изображений профиля в мессенджерах у Читаева размещены фотографии лежащего на столе пистолета Макарова и сотрудников ФСБ в масках. На сообщения с вопросами «Известий» он не ответил.

В АФК «Система» заявили, что ни компания, ни Владимир Евтушенков не контролируют и не являются бенефициарами оффшоров, владеющих указанной недвижимостью в Серебряном Бору. Вопросы о том, принадлежали ли эти компании и недвижимость Евтушенкову или его родственникам ранее, как и кому были переданы, представитель бизнесмена проигнорировал.