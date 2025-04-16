Теневой капитан: кто стоит за самым скандальным Telegram-каналом

Алишер Абдуллаев в реестре иноагентов, который ведет Минюст РФ, указан как один их администраторов Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ». После того как 7 апреля мессенджер удалил канал, «Известия» решили выяснить подробности об этом человеке, который все годы существования ресурса находился в тени. О нем было известно только то, что он проходит обвиняемым по уголовному делу о вымогательстве вместе с предполагаемым основателем «ВЧК-ОГПУ» Александром Шваревым (и канал, и журналист признаны в РФ иноагентами). Как выпускник ташкентского техникума оказался владельцем элитной недвижимости в Майами, какой бизнес он ведет с подругой жены Александра Овечкина, заглядывающей на рождественские вечеринки Дональда Трампа, и на чем зарабатывает его жена — в расследовании «Известий».

Дело о вымогательстве

В апреле 2025 года одной из самых обсуждаемых тем в русскоязычном сегменте Telegram стала новость об удалении канала «ВЧК-ОГПУ» более чем с миллионом подписчиков. Сам канал позиционировал себя анонимным, но многие на российском медиарынке уверенно называют его основателем бывшего журналиста издания «Росбалт» 49-летнего Александра Шварева. В июле 2024 года Минюст включил «ВЧК-ОГПУ» и сайт проекта «Русский криминал» в список иноагентов, указав вместе с Шваревым второго предполагаемого администратора обеих площадок — Алишера Абдуллаева.

Александр Шварев Фото: ТВ-Центр

Оба они также фигурируют в уголовном деле о вымогательстве. В ноябре 2019 году Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Шварева и Абдуллаева. В материалах суда уточнялось, что оба фигуранта объявлены в международный розыск. По версии следствия, жертвой их вымогательства стал фигурант публикаций сайта «Русский криминал» — казахский бизнесмен Кенес Ракишев. Он заявил, что ему предлагали заплатить $50 тыс. за удаление и блокировку сведений о нем. Шварев свою вину отрицал, а преследование назвал заказным.

Заранее зная о своем уголовном преследовании, Шварев выехал из России, а позже получил политическое убежище в Латвии. Согласно местному реестру юридических лиц, сейчас журналисту принадлежат две компании — VSL и AVE-media, зарегистрированные в 2021 и 2023 годах и оказывающие информационные услуги. Официальный суммарный доход обеих компаний в прошлом году превысил €200 тыс., чистая прибыль — €80 тыс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Алишер Абдуллаев

Подробности о личности второго предполагаемого администратора «ВЧК-ОГПУ» Абдуллаева долгое время оставались неизвестны СМИ.

Айтишник из Ташкента

Как рассказали «Известиям» собеседники знакомые с Шваревым и Абдуллаевым, последний отвечал за техническую поддержку сайта «Русский криминал». В Россию он приехал из Узбекистана, где окончил Ташкентский государственный университет по специальности «экономика малого и среднего бизнеса», а также Ташкентский государственный профессиональный колледж радиотехники и автоматики по специальности «системный администратор». Знающие его собеседники описывают Абдуллаев, как интеллигентного IT-специалиста, не интересующегося глубоко политикой и медиа.

В Москве Абдуллаев заключил брак с гражданкой Белоруссии Еленой Седлецкой, которая зарабатывала на жизнь, оказывая риелторские услуги. В 2009 году Абдуллаев и Седлецкая стали на пару владельцами зарегистрированной в Москве компании «Регионстройинвест», которая занималась операциями с недвижимостью. В 2018-м компания была ликвидирована. По словам собеседника «Известий», тогда же Абдуллаев покинул Россию после допроса по другому уголовному делу, связанному с «компанией по черному пиару».

Фото: ИЗВЕСТИЯ Елена Седлецкая, жена Абдуллаева

В 2018 году Абдуллаев стал партнером в американской компании SILK EXPERT INC. выходца из Эстонии Алекса Столфата. Последний описывает свою деятельность как нечто вроде консалтинга. Он позиционирует себя как эксперта по операционной деятельности бизнеса и выстраиванию цепочек продаж.

В соцсетях Столфат утверждает, что руководил B2B продажами состоятельных клиентов, хвастался, что разработал и продал самый дорогой в мире бритвенный станок из золота (за $25 млн). Однако широкой публике стал известен как чудак, подавший в 2020 году иск на $1 млн к Макдоналдс из-за попавшей в наггетс косточки. Впоследствии иск был отозван по инициативе самого Столфата. Совместная компания Абдуллаева и Столфата закрылась через год после регистрации.

Бизнес Абдуллаева с Алиной Шепель

В 2022 году Абдуллаев зарегистрировал компанию вместе с Алиной Шепель — москвичкой, которая позиционирует себя как эксперта по люксовой недвижимости и дизайну интерьеров. Она перемещается между Лондоном, США и Дубаем и рассказывает о своей успешной жизни в социальных сетях. В своем личном Telegram-канале Шепель выложила фотографию на рождественской вечеринке 2019 года в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. В тот вечер на ужин к американскому лидеру зашел хоккеист Александр Овечкин с супругой. На фото Шепель держится с ней за руки.

Фото: t.me/realdonaldtrump Алина Шепель с президентом США Дональдом Трампом и семьей Овечкиных

«Большая честь иметь возможность знать такую замечательную семью лично — потрясающие, добрые и открытые люди. Фотография сделана в резиденции президента США Дональда Трампа, который пригласил Александра Овечкина, его семью и нас на закрытый ужин», — гласит подпись под фото. Абдуллаев и Шепель пытались запустить сервис BMINDSET, предоставляющий клиентам подбор персональных психологов. Однако вскоре после запуска компания была ликвидирована.

Из работающих бизнесов Абдуллаева в США «Известиям» удалось найти фирму Working shop LLC, в работе которой принимает участие также жена IT-специалиста. Она по-прежнему оказывает услуги риелтора, но уже в Майами. Анкету Седлецкой можно найти на сайте агентства Vera Realty, основанного в 2012 году Николаем Полушкиным. О своем участии в работе компании Седлецкая пишет и в собственных соцсетях. Также у нее есть и персональный сайт.

ЖК, в котором поселился Абдуллаев с женой Фото: remax

Среди клиентов Vera Realty немало выходцев из России и стран СНГ, желающих вложить средства в недвижимость США. Ценовой диапазон лотов варьируется от нескольких сотен тысяч до миллионов долларов. Среди предлагаемых объектов для инвестиций — апартаменты Aston Martin Residences Miami, башня Трампа в Майами и виллы Майами-Бич.

Абдуллаев и Седлецкая успели обзавестись и собственной недвижимостью. В 2021 году в ежемесячном издании одного из ЖК в Майами появилась заметка, приветствующая новых жильцов Алену и Алишера. Рыночная стоимость квартиры, оказавшейся в распоряжении семьи, составляет около $300 тыс.

Возможна ли выдача Абдуллаева и Шварева

«Известия» попытались связаться с Абдуллаевым, Седлецкой и администрацией «ВЧК-ОГПУ» по доступным контактам с просьбой прокомментировать причастность Абдуллаева к медиа, признанному иноагентом, но не получили ответа на отправленные сообщения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Несмотря на законодательство об иноагентах и объявление в международный розыск, шансы выдачи в Россию из США или Латвии администраторов «ВЧК-ОГПУ» при нынешнем взаимодействии минимальны, уверены опрошенные «Известиями» собеседники в правоохранительных органах. Однако могут начать преследование их источников информации и заказчиков публикаций.

«Кто-то говорит: да половина Москвы у них размещалась. Но когда-то люди отмахивались от предупреждений, что донат в ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) может привести к негативным последствиям, а теперь идут обыски и аресты», — констатировал один из знакомых создателей «ВЧК-ОГПУ».