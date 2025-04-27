Фельдшер погиб в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Белгороде
В городе Белгороде произошло столкновение машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля, в результате чего погиб фельдшер и еще три человека пострадали. Об этом 27 апреля сообщил источник «Известий».
Он добавил, что водитель легковой машины и еще один фельдшер были госпитализированы в Белгородскую городскую больницу №2.
«Столкнулись машина скорой медицинской помощи и Mercedes, в результате чего машина скорой медицинской помощи перевернулась. Один фельдшер погиб и трое пострадали», — уточнил корреспондент «Известий» Артем Литовченко.
Позднее в региональном управлении МВД РФ в Telegram-канале также сообщили, что в результате ДТП пострадали три человека: медицинский работник, пациент, находившийся в скорой, и водитель иномарки.
Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В пресс-службе минздрава Запорожской области в этот же день сообщили о том, что четверо взрослых и шестилетний ребенок получили травмы в результате аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе «Новороссия».