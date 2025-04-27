Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП на трассе «Новороссия»
Четверо взрослых и шестилетний ребенок получили травмы в результате аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе «Новороссия». Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе минздрава Запорожской области.
«Бригадами скорой помощи пострадавшие доставлены в Бердянскую городскую больницу», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
По данным минздрава, пострадавшим в полном объеме оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы для их жизни нет.
Ранее в этот день два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в городском округе Можайск Московской области. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной марки Mercedes, совершил столкновение с легковым автомобилем марки Volkswagen.