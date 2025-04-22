В ожидании лета

С наступлением теплого времени года заметно вырастает интенсивность дорожного движения, увеличиваются количество и продолжительность поездок. Соответственно, вырастает риск ДТП. Как обезопасить себя летом от происшествий на дороге, выясняли «Известия» совместно с Госавтоинспекцией и экспертами.

Летом автоаварий больше

Теплое время года — это наиболее аварийно опасный период, что подтверждается статистикой аварийности. Так, если в апреле прошлого года, по данным Госавтоинспекции МВД России, на дорогах страны погиб 991 человек, то в мае их число выросло до 1086 человек. Рост продолжился в июне (1281 погибший) и июле (1471 человек) и достиг пика в августе (1508 погибших в ДТП). С начала осени этот показатель снижается: в сентябре жертвами автоаварий стали 1475 погибших, в октябре — 1437 человек.

В Госавтоинспекции МВД России отмечают, что, согласно многолетним наблюдениям, рост аварийности начинается ежегодно с мая. При этом наибольшие значения количества ДТП, а также числа погибших и раненых в них людей фиксируются в период с июля по октябрь, подчеркивают в ведомстве.

Летний всплеск аварийности объясняется тем, что с наступлением теплого времени года резко возрастает интенсивность дорожного движения, увеличиваются количество поездок и их продолжительность, считает член президиума общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто.

— Открывается дачный сезон, многие просто выезжают на машине отдохнуть за город, начинается период отпусков и автопутешествий. Количество транспортных средств на дорогах увеличивается, соответственно, увеличивается и риск попадания в ДТП, — подчеркивает эксперт.

Даешь тренировки

Автомобилистам, которые зимой ставят «железного коня» на временный прикол, перед открытием сезона Игорь Моржаретто советует освежить навыки управления автомобилем на закрытой площадке. Он рекомендует им выполнить несколько несложных упражнений: затормозить с разных скоростей перед стенкой из конусов, чтобы почувствовать тормозной путь машины, выполнить «змейку», заехать в «ворота».

Если для автомобилистов небольшая тренировка на закрытой площадке это скорее совет и рекомендация, то для мотоциклистов — это жизненная необходимость, уверен мотоэксперт Роман Ситников.

— За зиму навыки управления мотоциклом теряются. Чтобы их восстановить, прочувствовать, как ведет себя техника в разных режимах, требуется некоторое время. Только после этого можно выехать на дороги, — убежден он.

Причем начинающим мотоциклистам он советует не просто прокатиться на двухколесной технике на мотодроме, а взять несколько занятий у мотоинструктора. Это позволит быстрее и лучше восстановить навыки, отработать поведение в потенциально опасных ситуациях — и не забывайте про мотошлем и защитную экипировку, отмечает Роман Ситников.

Торопиться не надо

По данным Госавтоинспекции МВД России, несоответствие скорости условиям движения является одной из главных причин ДТП. Из-за этого водители транспортных средств вылетают с дороги, не успевая вовремя остановиться, сталкиваются с другими автомобилями и препятствиями, сбивают людей.

— Выбирая безопасный скоростной режим движения, необходимо руководствоваться не только дорожными знаками, ограничивающими скорость, но и обязательно учитывать другие факторы: погодные условия, состояние дорожного полотна, видимость, свое самочувствие. Само по себе выполнение требований дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим на том или ином участке дороги, не может гарантировать 100-процентную безопасность, — отметил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Самая распространенная летняя ошибка водителей — это неправильный выбор скорости, отмечает инструктор контраварийного вождения Олег Шатов. Из-за этого автомобилисты теряют контроль над машиной, что становится причиной ДТП, отметил он.

— После зимы многим так хочется порезче нажать на газ, «прохватить» по прямой дороге, «пискнуть» шинами, покруче зайдя в поворот. Мол, под колесами же не снег, успею затормозить. Это очень опасное заблуждение. Ведь тормозной путь увеличивается пропорционально квадрату скорости: при росте скорости в два раза, тормозной путь становится больше в четыре раза, — рассказал он «Известиям».

В итоге тормозной путь при движении по сухому асфальту на высокой скорости будет существенно длиннее, чем при езде на небольшой скорости по заснеженной или обледенелой дороге, отметил Олег Шатов.

Устал — отдохни!

Наряду с неправильным выбором скорости нередко к ДТП приводит банальная усталость водителя, отмечают в российской Госавтоинспекции. Монотонное движение притупляет бдительность автомобилиста, снижает его внимание и концентрацию за рулем, подчеркивают в ведомстве. В результате он не успевает вовремя среагировать на изменившуюся обстановку, допускает необдуманные и опасные маневры, ведущие к трагедиям на дороге.

— Собираясь в дальнюю поездку, необходимо заранее продумать маршрут таким образом, чтобы через каждые 3–4 часа была возможность на 30–40 минут остановиться в безопасном месте для восстановления сил, — подчеркнул Антон Белан.

Наибольшую опасность представляет финальная часть пути, когда до финиша, казалось бы, рукой подать, отмечает Игорь Моржаретто. Понимая, что до конца поездки осталось совсем немного, водитель старается подсознательно побыстрее приехать к месту назначения. Отсюда и превышение скорости, и пренебрежение дорожными знаками и разметкой, и рискованные обгоны.

— Вкупе с накопившейся усталостью такое поведение водителя втройне опасно. Если человек понимает, что устал, то, даже если до конца поездки останется всего несколько километров, ему необходимо обязательно остановиться в безопасном месте и даже просто посидеть в машине с закрытыми глазами, подремать. Это позволит восстановить силы, вернуть внимание и концентрацию, что в итоге позволит благополучно добраться до места назначения, — рекомендует эксперт.

Осторожно, дети!

При поездках с детьми во главу угла должна ставиться их безопасность, подчеркивают в Госавтоинспекции МВД России. В ведомстве напоминают: согласно ПДД, при перевозке пассажиров до 12 лет необходимо использовать детские автокресла с учетом роста и веса ребенка. Если юному пассажиру еще не исполнилось семи лет, то детское удерживающее устройство обязательно. Без вариантов. Детей в возрасте 7–12 лет разрешается перевозить на заднем сиденье пристегнутыми ремнем безопасности. При этом необходимо правильно пристегнуть ребенка: диагональная лямка ремня должна проходить по груди, а не по шее. Если такого положения ремня достичь не удается, то необходим бустер — одна из разновидностей детского удерживающего устройства.

— Помимо обязательного соблюдения всех правил перевозки детей водителю, который везет юных пассажиров, необходимо утроить внимание и концентрацию за рулем. Следует выбрать такой режим движения, чтобы исключить обгоны, ни в коем случае не отвлекаться от управления автомобилем и контроля над дорожной обстановкой. И помните, детское автокресло не спасет, если вы умышленно нарушаете ПДД, — подчеркнул Антон Белан.

Обратите внимание

Наступление теплого времени года требует смены зимних шин на летние. При этом переобувать автомобиль следует только после того, как среднесуточная температура превысит +7 градусов, напоминает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

— Необходимо помнить, что, согласно ПДД, минимальная глубина протектора для летних шин легкового автомобиля должна быть не менее 1,6 мм. Более изношенный протектор не справится с отведением воды из пятна контакта, и возникает риск аквапланирования. Такие шины необходимо заменить, — отметил Максим Кадаков.

Также особое внимание перед летним сезоном следует уделить состоянию тормозной и рулевой систем автомобиля, отмечает эксперт. Помимо замены в случае необходимости тормозных дисков, колодок, а также изношенных деталей рулевого механизма стоит проверить и состояние тормозной жидкости.

— Тормозная жидкость гигроскопична, она впитывает влагу из воздуха, что резко ухудшает ее работоспособность. При штатных торможениях это незаметно. Но если придется экстренно тормозить, из-за сильного нагрева тормозных механизмов вода в тормозной жидкости может закипеть, в системе появится пар и она завоздушится. Это может стать очень неприятным сюрпризом для водителя: педаль тормоза провалится, эффективность замедления резко упадет, — рассказал Максим Кадаков.

Для избежания этого тормозную жидкость следует менять раз в 2–3 года, советует он.

Безопасность в комплексе

Чтобы не омрачать наступающий теплый сезон, грядущие поездки и автопутешествия дорожными происшествиями, к безопасности необходимо подходить комплексно, подчеркивают в Госавтоинспекции МВД России. Необходимо неукоснительно соблюдать ПДД, разумно подходить к скоростному режиму и маневрам.

Во время длительных путешествий следует тщательно продумывать маршруты, обязательно планируя время и место для отдыха водителя, и тщательно проверять состояние автомобиля. Именно тогда поездки на транспортном средстве будут максимально безопасными и принесут только удовольствие, отмечают в дорожной полиции.

Материал создан в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».