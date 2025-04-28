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- Природный очаг: семью экс-главы Мордовии Николая Меркушкина обвинили в отравлении рек
Природный очаг: семью экс-главы Мордовии Николая Меркушкина обвинили в отравлении рек
Предприятия и их очистные сооружения, принадлежащие родственникам экс-главы Мордовии Николая Меркушкина, загрязняют реку Алатырь, заявили «Известиям» местные жители. В водоеме гибнет рыба. Загрязнения от спиртзавода Меркушкиных зафиксировали в региональных минлесхозе и Росприроднадзоре — в реке нашли железо и взвешенные вещества. Жалуются и на сыродельный комбинат, принадлежащий семье. О том, кто виноват в экокатастрофе и какое за нее грозит наказание, — в материале «Известий».
Кто загрязняет реку
Река Алатырь в Мордовии усеяна мертвой рыбой — такая ситуация складывается не первый год, рассказали «Известиям» жители расположенных рядом сел. По их словам, источник загрязнения — в окрестностях спиртзавода «Кемлянский», бенефициар которого родственница бывшего главы Мордовии Николая Меркушкина — Лариса Тетина.
ООО «Спиртзавод «Кемлянский» на 100% принадлежит компании «МордовАлкоПром», где Лариса Тетина владеет 50,1%, а 49,9% — Евгению Сидорову, известному мордовскому промышленнику.
— За год раз пять травят. То сахарный, то спиртзавод, — заявили «Известиям» местные рыбаки. Здесь налимов мы ловили по пять, по четыре, по три килограмма. Сомов ловили. А сейчас это уже не речка, а канализация.
Подозрения местных жителей в причастности предприятий, принадлежащих семье Меркушкиных, к загрязнению реки подтверждают проверки межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. Меньше года назад в реке нашли железо и взвешенные вещества, а спиртзаводу вынесли предостережение из-за сокрытия источников загрязнения, сообщили «Известиям» в ведомстве.
«Юридическое и ответственные должностные лица были привлечены к административной ответственности. Предприятию выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений. Внеплановая проверка исполнения предписания показала, что нарушения в полном объеме юридическим лицом устранены не были», — указали в управлении Росприроднадзора.
В итоге спиртзавод «Кемлянский» привлекли к ответственности и оштрафовали.
«Выдано повторное предписание. По итогу проведения повторной внеплановой проверки исполнения предписания было установлено, что нарушение устранено в полном объеме. Предписание исполнено», — добавили в ведомстве.
Один из сотрудников на вопросы корреспондента «Известий» ответил, что руководства завода на месте нет.
— Это в другом месте, вы, наверное, не сюда попали. Нет. Здесь, наоборот, речка хорошая, здесь рыба, — заявил собеседник редакции.
Еще одним проблемным объектом жители Мордовии назвали соседствующий со спиртзаводом сыродельный комбинат «Ичалковский». Местные уже много лет жалуются на отвратительный запах отходов. При этом у завода есть свои очистные сооружения, которые должны фильтровать от загрязняющих веществ использованную в промышленном процессе воду. Однако со своей задачей они не справляются.
Директор и совладелец комбината Николай Киреев в интервью говорит исключительно об успехах предприятия. Прибыль за 2024 год: 6,2 млрд рублей. А запах, по его словам, — вопрос к очистным сооружениям, у них свое юрлицо.
— Мы сбрасываем на Ичалковские очистные [сооружения], у нас с ними контракт, они все наши стоки очищают, — заявил он.
Предприятие связано с еще одной родственницей Николая Меркушкина — Ириной Андрюшкиной. Она дочь свояченицы бывшего главы Мордовии. Она же — бенефициар сыродельного комбината. Большинство акций предприятия принадлежит Межрегиональной инвестиционной компании — ею руководит и владеет Андрюшкина.
Экс-глава Мордовии Николай Меркушкин
Однако Андрюшкина отрицает какое-либо участие в прибыльном бизнесе.
— Я не директор предприятия, это не мои предприятия, за очистные сооружения отвечает хозяйствующий орган власти, — заявила она «Известиям».
Что показали проверки
И комбинат, и спиртзавод скрывают отчеты об утилизации отходов: это данные последней проверки Роспотребнадзора.
«Не была представлена декларация о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств», — говорится в сообщении ведомства.
В 2021 году в минприроды по Мордовии поступала информация о том, что Ичалковские очистные сооружения осуществляют сброс сточных вод в реку Татар-Велень-Лей с превышением нормативно допустимых показателей. Она впадает в реку Алатырь, которую травит и «Кемлянский» спиртзавод: устье на территории Мордовии, и дальше по течению через соседние Чувашию и Нижегородскую область в Суру, приток Волги.
«По данному факту специалистами минлесхоза Республики Мордовия проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой должностное лицо ОАО «Ичалковские очистные сооружения» привлечено к административной ответственности», — сообщили «Известиям» в региональном ведомстве.
Впрочем, нагрузка на очистные сооружения в ближайшее время может возрасти. Директор комбината при поддержке акционеров намерен построить дополнительный цех, в хранилищах сейчас находятся тонны сыра на продажу. Но к готовой продукции комбината у надзорных служб тоже были и есть вопросы.
Несмотря на все претензии со стороны ведомств, у акционеров хороший доход. И больше всего финансовых привилегий — у бенефициаров предприятий: в данном случае это Ирина Андрюшкина и Лариса Тетина.
Как писали «Известия», Николай Меркушкин и его многочисленные родственники свой первый капитал заработали на ваучерной приватизации. Из «семейных» чековых инвестиционных фондов вырос благотворительный фонд «Созидание» — будущий инструмент для обогащения казны семейства.
Согласно единому государственному реестру юридических лиц, мордовский фонд «Созидание» в 2011 году владел холдингами «МордовспиртЪ» (доля — 20%, ранее 100%) и «МордовАлкоПром» (доля — 100%), у обоих в распоряжении было по три предприятия. Также во владении «Созидания» находилось почти 20% акций крупнейшего в Мордовии банка — ОАО АКБ «Актив Банк». Там на начало 2011 года Александр Меркушкин, старший брат Николая Меркушкина, напрямую владел 29% акций и занимал пост председателя совета директоров.
Фонд «Созидание», как утверждал бывший зампред правительства Мордовии Александр Пыков, также контролировался Александром Меркушкиным.
Республика Мордовия, Саранск
После того как Николай Меркушкин стал главой Мордовии, владельцем агропромышленного объединения МАПО стал его старший сын Александр. Кондитерская фабрика «Ламзурь» и сырный завод достались младшему сыну Алексею. «Мордовнефть» и «СДС управление строительством» — Валентине Андрюшкиной (сестре жены Николая Меркушкина), сыродельный комбинат «Ичалковский» еще одной сестре, Раисе Тутуркиной. Александру Меркушкину — старшему брату Николая достался крупнейший строительный холдинг «Саранскстройинвест».
Монополист «Саранскстройинвест» застраивает Саранск. В городе был скандал вокруг жилищного комплекса «Гратион», где застройщик не сдал школу и детский сад. Людям обещали построить фактически новый район со всей инфраструктурой, но этого так и не произошло.
Какое грозит наказание
В законодательстве нет отдельного понятия «экологическая катастрофа» — ни в Уголовном, ни в Гражданском кодексах, заявила «Известиям» адвокат Ирина Гриценко. По ее словам, виновных в загрязнении рек могут привлечь по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ.
— Если удастся доказать, что нарушения создали угрозу для окружающей среды, виновным грозит до двух лет лишения свободы. А если преступление повлекло смерть человека — до восьми лет, — сказала эксперт.
Несмотря на то что формально закон предусматривает различные меры ответственности, реальные последствия для предприятий часто ограничиваются штрафами, заключила Ирина Гриценко.
Адвокат Виталий Ульяненко полагает, что виновных в экокатастрофе в Мордовии могут с большей вероятностью осудить по статье о загрязнении вод.
— Если загрязнение привело к причинению существенного вреда животному или растительному миру и рыбным запасам, виновных, руководителей причастных к катастрофе предприятий, могут арестовать на срок до трех месяцев, — отметил он. — А если же их работа привела к причинению вреда здоровью человека или массовой гибели животных, им может грозить до двух лет лишения свободы.
В случае если испарения от загрязненной воды отравляют и воздух, то может быть возбуждено уголовное дело и по статье о загрязнении атмосферы, добавил адвокат Андрей Мишонов.
Однако, по словам эксперта, доказать причинно-следственную связь между действиями предприятий и наступившими последствиями бывает крайне сложно.