Природный очаг: семью экс-главы Мордовии Николая Меркушкина обвинили в отравлении рек

Предприятия и их очистные сооружения, принадлежащие родственникам экс-главы Мордовии Николая Меркушкина, загрязняют реку Алатырь, заявили «Известиям» местные жители. В водоеме гибнет рыба. Загрязнения от спиртзавода Меркушкиных зафиксировали в региональных минлесхозе и Росприроднадзоре — в реке нашли железо и взвешенные вещества. Жалуются и на сыродельный комбинат, принадлежащий семье. О том, кто виноват в экокатастрофе и какое за нее грозит наказание, — в материале «Известий».

Кто загрязняет реку

Река Алатырь в Мордовии усеяна мертвой рыбой — такая ситуация складывается не первый год, рассказали «Известиям» жители расположенных рядом сел. По их словам, источник загрязнения — в окрестностях спиртзавода «Кемлянский», бенефициар которого родственница бывшего главы Мордовии Николая Меркушкина — Лариса Тетина.

ООО «Спиртзавод «Кемлянский» на 100% принадлежит компании «МордовАлкоПром», где Лариса Тетина владеет 50,1% , а 49,9% — Евгению Сидорову, известному мордовскому промышленнику.

Фото: TASS/Zuma

— За год раз пять травят. То сахарный, то спиртзавод, — заявили «Известиям» местные рыбаки. Здесь налимов мы ловили по пять, по четыре, по три килограмма. Сомов ловили. А сейчас это уже не речка, а канализация.

Подозрения местных жителей в причастности предприятий, принадлежащих семье Меркушкиных, к загрязнению реки подтверждают проверки межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. Меньше года назад в реке нашли железо и взвешенные вещества, а спиртзаводу вынесли предостережение из-за сокрытия источников загрязнения, сообщили «Известиям» в ведомстве.

«Юридическое и ответственные должностные лица были привлечены к административной ответственности. Предприятию выдано предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений. Внеплановая проверка исполнения предписания показала, что нарушения в полном объеме юридическим лицом устранены не были », — указали в управлении Росприроднадзора.

В итоге спиртзавод «Кемлянский» привлекли к ответственности и оштрафовали.

«Выдано повторное предписание. По итогу проведения повторной внеплановой проверки исполнения предписания было установлено, что нарушение устранено в полном объеме. Предписание исполнено », — добавили в ведомстве.

Фото: saranskiy.com

Один из сотрудников на вопросы корреспондента «Известий» ответил, что руководства завода на месте нет.

— Это в другом месте, вы, наверное, не сюда попали. Нет. Здесь, наоборот, речка хорошая, здесь рыба, — заявил собеседник редакции.

Еще одним проблемным объектом жители Мордовии назвали соседствующий со спиртзаводом сыродельный комбинат «Ичалковский». Местные уже много лет жалуются на отвратительный запах отходов. При этом у завода есть свои очистные сооружения, которые должны фильтровать от загрязняющих веществ использованную в промышленном процессе воду. Однако со своей задачей они не справляются.

Директор и совладелец комбината Николай Киреев в интервью говорит исключительно об успехах предприятия. Прибыль за 2024 год: 6,2 млрд рублей. А запах, по его словам, — вопрос к очистным сооружениям, у них свое юрлицо.

— Мы сбрасываем на Ичалковские очистные [сооружения], у нас с ними контракт, они все наши стоки очищают, — заявил он.

Предприятие связано с еще одной родственницей Николая Меркушкина — Ириной Андрюшкиной. Она дочь свояченицы бывшего главы Мордовии. Она же — бенефициар сыродельного комбината. Большинство акций предприятия принадлежит Межрегиональной инвестиционной компании — ею руководит и владеет Андрюшкина.

Экс-глава Мордовии Николай Меркушкин Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Однако Андрюшкина отрицает какое-либо участие в прибыльном бизнесе.

— Я не директор предприятия, это не мои предприятия, за очистные сооружения отвечает хозяйствующий орган власти, — заявила она «Известиям».

Что показали проверки

И комбинат, и спиртзавод скрывают отчеты об утилизации отходов: это данные последней проверки Роспотребнадзора.

«Не была представлена декларация о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств», — говорится в сообщении ведомства.

В 2021 году в минприроды по Мордовии поступала информация о том, что Ичалковские очистные сооружения осуществляют сброс сточных вод в реку Татар-Велень-Лей с превышением нормативно допустимых показателей. Она впадает в реку Алатырь, которую травит и «Кемлянский» спиртзавод: устье на территории Мордовии, и дальше по течению через соседние Чувашию и Нижегородскую область в Суру, приток Волги.

«По данному факту специалистами минлесхоза Республики Мордовия проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой должностное лицо ОАО «Ичалковские очистные сооружения» привлечено к административной ответственности», — сообщили «Известиям» в региональном ведомстве.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Впрочем, нагрузка на очистные сооружения в ближайшее время может возрасти. Директор комбината при поддержке акционеров намерен построить дополнительный цех, в хранилищах сейчас находятся тонны сыра на продажу. Но к готовой продукции комбината у надзорных служб тоже были и есть вопросы.

Несмотря на все претензии со стороны ведомств, у акционеров хороший доход. И больше всего финансовых привилегий — у бенефициаров предприятий: в данном случае это Ирина Андрюшкина и Лариса Тетина.

Как писали «Известия», Николай Меркушкин и его многочисленные родственники свой первый капитал заработали на ваучерной приватизации. Из «семейных» чековых инвестиционных фондов вырос благотворительный фонд «Созидание» — будущий инструмент для обогащения казны семейства.

Согласно единому государственному реестру юридических лиц, мордовский фонд «Созидание» в 2011 году владел холдингами «МордовспиртЪ» (доля — 20%, ранее 100%) и «МордовАлкоПром» (доля — 100%), у обоих в распоряжении было по три предприятия. Также во владении «Созидания» находилось почти 20% акций крупнейшего в Мордовии банка — ОАО АКБ «Актив Банк». Там на начало 2011 года Александр Меркушкин, старший брат Николая Меркушкина, напрямую владел 29% акций и занимал пост председателя совета директоров.

Фонд «Созидание», как утверждал бывший зампред правительства Мордовии Александр Пыков, также контролировался Александром Меркушкиным.

Республика Мордовия, Саранск Фото: ТАСС/Александр Манзюк

После того как Николай Меркушкин стал главой Мордовии, владельцем агропромышленного объединения МАПО стал его старший сын Александр. Кондитерская фабрика «Ламзурь» и сырный завод достались младшему сыну Алексею. «Мордовнефть» и «СДС управление строительством» — Валентине Андрюшкиной (сестре жены Николая Меркушкина), сыродельный комбинат «Ичалковский» еще одной сестре, Раисе Тутуркиной. Александру Меркушкину — старшему брату Николая достался крупнейший строительный холдинг «Саранскстройинвест».

Монополист «Саранскстройинвест» застраивает Саранск. В городе был скандал вокруг жилищного комплекса «Гратион», где застройщик не сдал школу и детский сад. Людям обещали построить фактически новый район со всей инфраструктурой, но этого так и не произошло.

Какое грозит наказание

В законодательстве нет отдельного понятия «экологическая катастрофа» — ни в Уголовном, ни в Гражданском кодексах, заявила «Известиям» адвокат Ирина Гриценко. По ее словам, виновных в загрязнении рек могут привлечь по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ.

— Если удастся доказать, что нарушения создали угрозу для окружающей среды, виновным грозит до двух лет лишения свободы. А если преступление повлекло смерть человека — до восьми лет, — сказала эксперт.

Несмотря на то что формально закон предусматривает различные меры ответственности, реальные последствия для предприятий часто ограничиваются штрафами , заключила Ирина Гриценко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Адвокат Виталий Ульяненко полагает, что виновных в экокатастрофе в Мордовии могут с большей вероятностью осудить по статье о загрязнении вод.

— Если загрязнение привело к причинению существенного вреда животному или растительному миру и рыбным запасам, виновных, руководителей причастных к катастрофе предприятий, могут арестовать на срок до трех месяцев, — отметил он. — А если же их работа привела к причинению вреда здоровью человека или массовой гибели животных, им может грозить до двух лет лишения свободы.

В случае если испарения от загрязненной воды отравляют и воздух, то может быть возбуждено уголовное дело и по статье о загрязнении атмосферы, добавил адвокат Андрей Мишонов.

Однако, по словам эксперта, доказать причинно-следственную связь между действиями предприятий и наступившими последствиями бывает крайне сложно.