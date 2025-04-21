Жир-тест: кто загрязняет экологию в Ступино

Жители села Татариново в городском округе Ступино пожаловались на огромные проблемы с экологией: ряд предприятий якобы сливает жиросодержащие отходы напрямую в реку. При этом очистные сооружения неисправны, хотя администрация, по словам местных жителей, это не признает. Проблемы с очистными, впрочем, совсем не удивительны: они характерны для очень многих небольших населенных пунктов по всей России. В ситуации разбирались «Известия».

Что обнаружила проверка в Ступино

В середине апреля зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган по обращению местных жителей посетил село Татариново в городском округе Ступино Московской области. Там множество коммунальных проблем, в том числе угрожающих экологии.

— Были обнаружены признаки следующих нарушений: сброс моющих средств — шампуня — в сточную канаву без соответствующей очистки; незаконно проложенные трубы, направляющие стоки в реку Востец, в том числе с территории очистных сооружений; предприятия систематически сливают жиросодержащие отходы, — рассказал Александр Коган «Известиям». — В частности, обнаружен переполненный жиром колодец, что свидетельствует об отсутствии надлежащей утилизации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По его словам, у очистных сооружений отмечена критическая степень износа. А возле них «имеется труба, направляющая стоки в обход очистных систем», что приводит к прямому загрязнению окружающей среды.

— Министерство экологии Московской области совместно с аккредитованными лабораториями проведет работу по расследованию выявленных признаков нарушений экологического законодательства, — сказал Александр Коган. — В ближайшее время будут отобраны пробы и проведены необходимые анализы для установления всех обстоятельств. После чего подготовят предписания об устранении нарушений, а также будут инициированы административные производства в отношении ответственных лиц.

Местный житель Сергей Волостнов подтвердил «Известиям», что в Татариново имеются огромные проблемы. По его словам, в этом году в реке Востец погибла рыба — и это произошло не впервые. Сергей Волостнов утверждает, что в реку якобы идет поток жидкости напрямую с предприятий, а очистные «встали».

— Я демонстрировал проблемы Александру Когану: прямо в воду засунул руку, провел по дну и достал оттуда жир. Одна из фирм, которая может производить такие сбросы, — это «Вкусы здоровья» , — утверждает местный житель. — Эта компания находится прямо возле котельной. Когда мы туда подошли, у меня спросили, всегда ли такой запах стоит. Если открыть колодцы с этого предприятия, они будут полны жира. Всё это идет напрямую мимо очистных.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Предположительно, вторая организация, о которой идет речь, — Fresh Secret (ООО «Сателлит») , компания по производству салатов. «Известия» направили вопросы и во «Вкусы здоровья», и во Fresh Secret.

Сергей Волостнов утверждает, что неоднократно обращался в местную администрацию, показывал и фото, и видео, но эти заявления ни к чему не привели. Однако в пятницу, по его словам, сотрудники минэкологии Московской области прибыли для отбора проб из реки Востец — выше по течению и ниже по течению. Он отмечает, что специалисты удивились сильному неприятному запаху, когда брали образцы выше по течению реки.

Какие компании подозревают в сбросах

Компания ООО ПК «Вкусы здоровья» — довольно крупный производитель растительного масла: тыквенного, льняного, кунжутного и т.д. Производственные мощности, согласно открытым данным, — 300 тыс. бутылок в год. В этом году ожидается расширение: им выделили по соседству 1 га за 1 рубль, предположительно, под склады. В рекламных материалах компания подчеркивает «экологическую чистоту» своей продукции, утверждает, что всё производится на «современном оборудовании и соответствует требованиям международных и европейских норм».

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В компании подтвердили «Известиям», что рядом с производственными корпусами были взяты пробы, но подчеркнули, что это было сделано не там, где непосредственно происходит сброс отходов.

— Мы повторно всё это сделаем и вам сообщим, — заявили в компании. Там рассказали, что утилизация происходит по правилам, но отказались рассказать подробнее, как именно это делается.

В реестре контрольно-надзорных мероприятий Генпрокуратуры РФ значится около 30 проверок в отношении ООО ПК «Вкусы здоровья». Самая свежая запись — от 9 апреля 2025 года, но это предостережение в связи с неиспользованием земель. Именно таких предостережений выписано больше всего. В конце марта 2025 года требования надзорных ведомств касались безопасности производства масложировой продукции, а в сентябре 2024-го — недопустимости нарушений требований санитарно-эпидемиологической безопасности при производстве.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Проверок природоохранного законодательства в отношении компании, судя по реестру, не было.

Не удалось найти в открытых источниках и аналогичных проверок в отношении ООО «Сателлит». В компании не ответили на вопросы «Известий».

Ржавая вода — из-за пробоин

Еще одна проблема, которую подняли во время депутатской инспекции местные жители, касалась качества воды. Утверждали, что в систему подается техническая, непригодная для питья, гигиенических процедур и приготовления пищи вода. По словам Сергея Волостнова, это заметно визуально: она оранжевая.

Информация подтвердилась лишь частично: в аппарате депутата Госдумы Александра Когана сообщили «Известиям», что были обнаружены две пробоины в трубах холодного водоснабжения. Через них в водопроводную воду попадал грунт и поступал по трубам. «Водоканал» уже приступил к ремонтным работам.

Однако и на этом проблемы не заканчиваются. Сергей Волостнов утверждает, что сами очистные сооружения вышли из строя. Это муниципальный объект, его ввели в эксплуатацию еще в 70-х годах. Последние годы сооружения с трудом справлялись даже с отходами от жилых домов, а сливы предприятий совсем не выдерживают. При этом в администрации, говорит собеседник «Известий», в течение последних двух лет присылают ответы о том, что всё работает штатно.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

«Известия» направили запрос в минэкологии Московской области, администрацию г.о. Ступино, в адрес депутатов этого населенного пункта, однако на момент публикации материала ответов не получили.

Какова ситуация с очистными в России

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина отмечает, что большинство очистных сооружений было построено в 1970-е годы и сейчас — за исключением городов-миллионников — они «изношены и находятся в крайне неудовлетворительном состоянии».

— В малых городах и сельских поселениях ситуация очень сложная. Там, как правило, применяются сооружения очистки воды небольшой производительности, до 5 тыс. кубометров в сутки , — сказала она «Известиям». — Удельная стоимость строительства таких сооружений оказывается в 1,5–2 раза выше, чем у сооружений большой производительности, да и регулярное обслуживание также стоит денег.

Елена Шаройкина добавила, что такие малые очистные сооружения, как правило, и не чистят воду до рыбохозяйственных нормативов, однако контролирующие органы не проверяют все локальные системы очистки. Проблему она называет «острой и актуальной для всей страны».

При этом на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделяются огромные деньги: до 2030 года на эти цели направят в общей сложности 4,5 трлн рублей, разработают меры по стимулированию региональных инвестиций в модернизацию очистных сооружений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— В целом структурные реформы строительной отрасли и отрасли ЖКХ последних 10 лет привели к заметным результатам, однако и сегодня более 1 тыс. малых городов и крупных рабочих поселков с численностью населения свыше 5 тыс. жителей не имеют эффективных очистных сооружений , а сточные воды сбрасываются без очистки в водные объекты либо вывозятся ассенизаторскими машинами на полигоны, — добавила эксперт.

Более того, есть некоторая путаница в нормировании сбросов очищенных сточных вод, которое регулируется различными ведомствами: сбросы в водоемы культурно-бытового назначения регулируются Роспотребнадзором, в водоемы рыбохозяйственного назначения — Минсельхозом, в особо охраняемые водные объекты — Минприроды.