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Путин поздравил отличившихся при освобождении Курской области военных ВС РФ

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Фото: ТАСС/Сысоев Григорий
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Президент РФ Владимир Путин в связи с завершением операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся в ходе этой операции подразделений. Об этом 27 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил об освобождении от ВСУ последнего курского села Горналь президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, общие потери украинской армии на курском направлении составили более 76 тыс. человек. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений ВС РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области.

В тот же день подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» установили российский флаг в Горнале. Минобороны России также опубликовало кадры из населенного пункта, на них показана оперативная работа подразделений по освобождению территории от украинских боевиков.

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