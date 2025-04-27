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Врио командира 810-й бригады морпехов доложил Путину о ситуации в Курской области

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота c позывным Гроза 27 апреля сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что все оставшиеся одиночные и разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области будут уничтожены в ближайшее время.

«Товарищ Верховный главнокомандующий, в настоящий момент овладели населенным пунктом Горналь, закрепились на улицах населенного пункта. Населенный пункт находится полностью под нашим контролем, осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь, а также от населенного пункта Гуево. В ближайшее время все одиночные и разрозненные группы противника будут уничтожены», — сказал он в ходе доклада президенту, который показали в репортаже Первого канала.

Кроме того, офицер от лица всей бригады поблагодарил главу государства за поздравления с освобождением Курской области. Солдаты и командиры подразделения всегда чувствуют поддержку Верховного главнокомандующего, добавил комбриг.

«Заверяем, что так же, с полной отдачей, патриотизмом, будем выполнять все поставленные задачи. И они гарантированно будут выполнены», — подчеркнул он.

Позднее Гроза передал подчиненными благодарственные слова Путина в адрес личного состава подразделения. По словам командира, глава государства высоко ценит действия морпехов и гордится ими.

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Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил об освобождении от ВСУ последнего курского села Горналь президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, общие потери украинской армии на курском направлении составили более 76 тыс. человек. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений ВС РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области.

В тот же день подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» установили российский флаг в Горнале. Минобороны России также опубликовало кадры из населенного пункта, на них показана оперативная работа подразделений по освобождению территории от украинских боевиков.

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