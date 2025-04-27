Средства ПВО за ночь уничтожили пять украинских БПЛА над Брянской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Брянской области. Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ведомстве 26 апреля заявили, что силы ПВО около 22:30 уничтожили три БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Тогда губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников нет.