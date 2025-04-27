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Средства ПВО за ночь уничтожили пять украинских БПЛА над Брянской областью

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Брянской области. Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 до 04:00 дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

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В ведомстве 26 апреля заявили, что силы ПВО около 22:30 уничтожили три БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Тогда губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников нет.

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