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Факты о преступлениях ВСУ в Курской области представят мировой общественности

Мирошник: факты о преступлениях ВСУ в Курской области предъявят миру
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Фото: REUTERS
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Факты о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области предъявят мировой общественности. Об этом 26 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Сейчас это (преступления ВСУ. — Ред.) будет постепенно выходить на поверхность, будет предъявлено мировой общественности. Мы для этого будем предпринимать максимально активные действия», — передает слова Мирошника «РИА Новости».

По его словам, на международных площадках будут проведены мероприятия, представляющие мировой общественности масштаб военных преступлений и нарушений норм Международного гуманитарного права, «которые совершили украинские боевики».

Он также выразил уверенность, что российская сторона сможет доказать, что преступные действия ВСУ имели характер согласованной государственной политики киевского режима.

«Завершение освобождения Курской области делает [президента Украины Владимира] Зеленского «голым королем» на международных площадках, где он всё еще продолжает обещать победу над Россией, но реальное состояние возможностей его режима и сокращающийся список его спонсоров скрыть сложно», — дополнил Мирошник в своем Telegram-канале.

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Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил об освобождении от Вооруженных сил Украины (ВСУ) последнего курского села Горналь президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, общие потери украинской армии на курском направлении составили более 76 тыс. человек. Глава государства поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений ВС РФ, принимавших участие в разгроме ВСУ в Курской области.

В тот же день подразделения 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» установили российский флаг в Горнале. Минобороны России также опубликовало кадры из населенного пункта, на них показана оперативная работа подразделений по освобождению территории от украинских боевиков.

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