Путин сообщил о готовности РФ к переговорам с Киевом без предварительных условий
Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом 26 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», — сказал представитель Кремля.
Он напомнил, что президент РФ неоднократно высказывался об этом.
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли днем ранее в Кремле, их встреча продлилась три часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский лидер обсудил с представителем США возобновление прямых контактов между Москвой и Киевом.
Как рассказал Песков, Уиткофф приезжает в РФ с посланиями от Трампа, а уезжает с посланиями от Путина. Он отметил, что визиты спецпосланника Белого дома помогают донести до американцев позицию российской стороны.