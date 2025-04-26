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Путин сообщил о готовности РФ к переговорам с Киевом без предварительных условий

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом 26 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что президент РФ неоднократно высказывался об этом.

В двух руках: встреча Путина и Уиткоффа позволила сблизить позиции РФ и США
Российский лидер и спецпосланник Трампа обсудили возможность прямых переговоров Москвы и Киева

Переговоры Путина и Уиткоффа прошли днем ранее в Кремле, их встреча продлилась три часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский лидер обсудил с представителем США возобновление прямых контактов между Москвой и Киевом.

Как рассказал Песков, Уиткофф приезжает в РФ с посланиями от Трампа, а уезжает с посланиями от Путина. Он отметил, что визиты спецпосланника Белого дома помогают донести до американцев позицию российской стороны.

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