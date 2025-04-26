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Bloomberg сообщило о подрыве доверия к США из-за пошлин Трампа

Bloomberg: пошлины Трампа подорвали доверие к США
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Политика торговых пошлин, которую проводит президент США Дональд Трамп, подорвала доверие к стране зарубежных инвесторов и владельцев компаний, на его восстановление может уйти от нескольких лет до нескольких десятилетий. Об этом 26 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Как указало агентство, подрыву доверия к США как к бизнес-партнеру поспособствовала также политика Трампа относительно НАТО, прекращение работы Агентство по международному развитию (USAID) и угрозы независимости американского Центрального банка.

При этом в последние недели произошло «нечто более зловещее», говорится в публикации.

«Инвесторы не только сомневаются в том, откуда возьмется рост в Соединенных Штатах, но и сомневаются в реальном верховенстве закона, на котором основан доллар США как мировая резервная валюта и государственный долг США как самый безопасный финансовый актив в мире», — отмечается в статье.

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7 апреля Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин США на автомобили и запчасти. Согласно сообщению, Оттава утверждает, что меры несовместимы с обязанностями Вашингтона по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года. После, 25 апреля, сообщалось, что 50% жителей Канады назвали отношения между Оттавой и Вашингтоном самой актуальной проблемой для страны.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 22 апреля заявил, что Вашингтон ищет торговых партнеров, которые разделяют принципы справедливости и национальных интересов. Вашингтону необходимы партнеры, которые готовы вместе с Соединенными Штатами выпускать продукцию, а не просто становиться транзитной зоной для товаров других стран, заявил он.

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