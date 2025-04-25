Половина канадцев считают отношения с США главной проблемой страны
50% жителей Канады назвали отношения между Оттавой и Вашингтоном самой актуальной проблемой для страны. Об этом 25 апреля сообщила компания YouGov со ссылкой на данные опроса.
«Недавний опрос YouGov показал, что главной проблемой для канадцев являются отношения между США и Канадой — половина (50%) канадцев говорят, что это одна из трех самых больших проблем, с которыми сталкивается страна», — говорится в публикации на сайте организации.
Около 33% жителей Канады считают главной проблемой для страны жилье, инфляцию и здравоохранение. Еще около 14% канадцев сообщили, что их больше всего беспокоит иммиграционная политика и состояние окружающей среды.
21 апреля газета Politico сообщила, что существует вероятность вхождения Канады в состав Евросоюза (ЕС). В публикации сообщалось, что Канаду и ЕС объединяют не только экономические связи, но и давление, которое на страны оказывают торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.
Ранее, 7 апреля, Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин США на автомобили и запчасти. Согласно сообщению, Оттава утверждает, что меры несовместимы с обязанностями Вашингтона по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.