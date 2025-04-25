Реклама
Прямой эфир
Экономика
Набиуллина заявила о необходимости сохранять жесткую ДКП для снижения инфляции
Политика
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Экономика
Патрушев сообщил о выделении более 450 млрд рублей на геологоразведку в 2024 году
Общество
Взорвавшуюся машину в Балашихе начали эвакуировать
Мир
Трамп заявил о понимании Зеленским того, что Крым останется в составе России
Общество
Дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика передали в центральный аппарат СКР
Мир
Посол РФ в ФРГ допустил возможность сделки с США по ремонту «Северных потоков»
Мир
Евродепутат Вилимский призвал ЕС прекратить спонсировать военные конфликты
Политика
Песков назвал второй за две недели визит Уиткоффа в РФ челночной дипломатией
Мир
СМИ заявили об отмене пошлин на некоторые американские полупроводники в Китае
Мир
Шойгу обвинил Запад в провоцировании гуманитарных кризисов и вооруженных конфликтов
Мир
В Берлине запретят флаги России и СССР на памятных мероприятиях 8 и 9 мая
Спорт
СМИ заявили о вероятности бойкота «Реалом Мадрид» финала Кубка Испании
Мир
Россия и Турция подчеркнули необходимость нормализации ситуации в Сирии и Газе
Экономика
В РФ отменили штрафы бизнеса в 2025 году за пропуск подачи первой декларации НДС
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Общество
В Новосибирске задержали мошенников за махинации с соцвыплатами в 59 регионах РФ

Половина канадцев считают отношения с США главной проблемой страны

0
EN
Фото: Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

50% жителей Канады назвали отношения между Оттавой и Вашингтоном самой актуальной проблемой для страны. Об этом 25 апреля сообщила компания YouGov со ссылкой на данные опроса.

«Недавний опрос YouGov показал, что главной проблемой для канадцев являются отношения между США и Канадой — половина (50%) канадцев говорят, что это одна из трех самых больших проблем, с которыми сталкивается страна», — говорится в публикации на сайте организации.

Около 33% жителей Канады считают главной проблемой для страны жилье, инфляцию и здравоохранение. Еще около 14% канадцев сообщили, что их больше всего беспокоит иммиграционная политика и состояние окружающей среды.

Имперские отмашки: зачем Трампу Канада, Гренландия и Панамский канал
Избранный президент США возвращается к политике захвата территорий и ресурсов, полагают эксперты

21 апреля газета Politico сообщила, что существует вероятность вхождения Канады в состав Евросоюза (ЕС). В публикации сообщалось, что Канаду и ЕС объединяют не только экономические связи, но и давление, которое на страны оказывают торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Ранее, 7 апреля, Канада подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за пошлин США на автомобили и запчасти. Согласно сообщению, Оттава утверждает, что меры несовместимы с обязанностями Вашингтона по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025