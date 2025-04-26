McDonald’s подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в РФ
Компания McDonald’s подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Макдональдс», а также некоторых других фирменных товаров. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Роспатента.
Уточняется, что заявка была подана 28 декабря 2024 года, но опубликовали ее только в 2025 году. Принятие заявки к рассмотрению началось в апреле текущего года.
Уточняется, что компания также направила запросы на патенты для «Биг Мака», «МакАвто» и «МакФлурри». Корпорация хочет зарегистрировать товарный знак для производства и продажи еды и напитков, предоставления ресторанных услуг и доставки питания.
Эксперт рынка франшиз, сооснователь Businessmens.ru Юрий Богомолов 23 февраля сообщил о том, что возвращение американских брендов на российский рынок активно обсуждается. По мнению эксперта, первыми могут вернуться Starbucks, Levi’s, Nike, Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Например, Dunkin’ Donuts, официально объявив об уходе, просто переименовала заведения в Donutto, а франшиза осталась доступной. При этом наибольшие сомнения у него вызывает возвращение McDonald’s. Специалист отмечает, что компания, вероятно, попробует вновь выйти на рынок.