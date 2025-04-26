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Лавров заявил о выдвижении и рассмотрении РФ серьезных предложений по Украине

Лавров: Россия выдвигает и рассматривает серьезные предложения по Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Россия выдвигает и рассматривает серьезные предложения по мирному урегулированию украинского конфликта, переговоры по данному вопросу продолжаются. Об этом 25 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS News.

«Мы рассматриваем серьезные предложения, мы делаем серьезные предложения, и это не тот процесс, который не должен быть публичным до его завершения», — сказал Лавров.

Он уточнил, что российские представители являются вежливыми и поэтому не распространяют детали переговоров публично в отличие от президента Украины Владимира Зеленского. Лавров подчеркнул, что это является несерьезным.

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Американский лидер Дональд Трамп 25 апреля сообщил, что большинство основных пунктов сделки по Украине уже согласовано. Он подчеркнул, что считает необходимым, чтобы обе стороны провели встречу на очень высоком уровне, чтобы окончательно договориться.

Тогда же Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф провел в Москве «хорошую встречу» с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров российской и украинской сторон. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, сегодняшняя встреча Путина с Уиткоффом символизирует союзничество России и США в борьбе с нацизмом.

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