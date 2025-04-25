Трамп назвал встречу Путина и Уиткоффа в Москве хорошей
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф провел сегодня в Москве «хорошую встречу» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 25 апреля пишет Reuters.
«У Уиткоффа была хорошая встреча», — сказал Трамп.
В этот же день в Telegram-канале Кремля опубликовали видео встречи российского лидера и спецпосланника американского президента. Стороны начали переговоры с краткого обмена приветствиями на английском языке.
После переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у Путина и Уиткоффа состоялась трехчасовая конструктивная беседа. По его словам, на переговорах шла речь о возможности возобновления прямых переговоров между представителями РФ и Украины