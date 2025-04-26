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Трамп заявил о согласовании большинства главных пунктов сделки по Украине

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis-Pool via CNP
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Россия и Украина близки к подписанию соглашения, большинство его основных пунктов уже согласовано. Об этом 25 апреля сообщил президент США Дональд Трамп.

«Они (Россия и Украина) очень близки к соглашению. <...> Большинство основных пунктов согласовано», — говорится в его сообщении в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что считает необходимым, чтобы обе стороны провели встречу на очень высоком уровне, чтобы окончательно договориться.

В двух руках: встреча Путина и Уиткоффа позволила сблизить позиции РФ и США
Российский лидер и спецпосланник Трампа обсудили возможность прямых переговоров Москвы и Киева

В этот же день Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф провел сегодня в Москве «хорошую встречу» с президентом России Владимиром Путиным. На ней они обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, сегодняшняя встреча Путина с Уиткоффом символизирует союзничество России и США в борьбе с нацизмом.

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