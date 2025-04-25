В Подмосковье произошел пожар в складском здании на площади 1,3 тыс. кв. м
Пожарные локализовали пожар площадью 1,3 тыс. кв. м на складе в Московской области. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На улице Красноармейской загорелся склад торгового оборудования <…> Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что на месте происшествия работают 30 сотрудников МЧС и семь единиц техники.
22 апреля в Московском районе города Санкт-Петербург произошел пожар на территории складского помещения на площади 750 кв. м. К тушению были привлечены 29 сотрудников МЧС и семь единиц техники, никто не пострадал.