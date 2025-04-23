В Санкт-Петербурге произошел пожар в складском здании на площади 750 кв. м
В Московском районе города Санкт-Петербург произошел пожар на территории складского помещения на площади 750 кв. м. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС по региону.
«22 апреля в 16:38 поступило сообщение о пожаре. <...> В складском здании размером 15х50 м происходило горение по всей площади», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что к 17 часам пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Позже, в 18:07, пожар был локализован, а в 22:56 полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. К тушению были привлечены 29 сотрудников МЧС и семь единиц техники, добавили в ведомстве.
В ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили 22 апреля о том, что в поселке Соловей-Ключ загорелись два склада со строительными материалами на площади 1 тыс. кв. м. Позже в ведомстве проинформировали, что возгорание было полностью ликвидировано.