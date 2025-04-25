В Азербайджан из РФ экстрадированы трое разыскиваемых мужчин
Трое граждан Азербайджана, которые объявлены в международный розыск, экстрадированы из России на родину. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба азербайджанской Генеральной прокуратуры.
«Генпрокуратурой РФ удовлетворены ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана о выдаче граждан Азербайджанской Республики Надирова Гошгара Джабир оглу, Рустамова Рашада Аслан оглу и Мамедова Турала Бахрам оглу», — сказано в сообщении, приведенном в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что мужчины подозреваются в преступлениях, совершенных на территории Азербайджана. Они уклонились от следствия и скрылись, в результате чего правоохранители объявили их в международный розыск.
Как отмечает пресс-служба ведомства, подозреваемых обнаружили в России, затем доставили в Азербайджан в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.
Ранее, 30 декабря 2024 года, из РФ в Казахстан экстрадировали гражданина республики. Он обвинялся в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к гибели человека. Злоумышленник нанес удары потерпевшему по голове и телу из-за личной неприязни.