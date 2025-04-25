Журналистам «Вечерней Москвы» вручили благодарственные письма Мосгордумы
В преддверии Дня российского парламентаризма в пятницу, 25 апреля, в Мосгордуме наградили журналистов парламентского пула. Благодарственных писем удостоился и коллектив «Вечерней Москвы».
День российского парламентаризма отмечается 27 апреля. Традиционно в преддверии этой даты Мосгордума награждает благодарственными письмами сотрудников СМИ, освещающих деятельность столичного парламента.
«Сегодня в зале корреспонденты, операторы, звукорежиссеры и другие профессионалы, занятые в творческом процессе. Мы чествуем лучших из лучших — тех, кто ежедневно освещает деятельность Московской городской думы, это очень непростая работа, позволяющая донести до самой широкой аудитории суть законотворческого процесса», — отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
За освещение федеральных законодательных инициатив Мосгордумы в 2024 году благодарственное письмо вручили заместителю главного редактора, редактору отдела «Московская власть» газеты «Вечерняя Москва» Юлии Тарапате.
За многолетний вклад в развитие парламентской журналистики и реализацию важных проектов и программ Мосгордумы, долгое и плодотворное партнерство благодарность вручили генеральному директору АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Георгию Рудницкому.
Благодарственное письмо за многолетнее информационное сотрудничество и преданность столичному парламенту вручили заместителю главного редактора Янине Портновой.
За популяризацию проектов и программ, реализуемых Мосгордумой, благодарственным письмом наградили директора медиацентра «Вечерняя Москва» Елену Плешивцеву.
Специальному корреспонденту отдела «Московская власть» газеты «Вечерняя Москва» Алексею Хорошилову выразили благодарность за всестороннее освещение деятельности Московской городской думы.