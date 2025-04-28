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Врач-онколог объяснил опасность курения вейпов

Врач Нефедов: симптомы EVALI обычно развиваются спустя три месяца курения вейпов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Симптомы EVALI — острого воспаления легких — обычно развиваются спустя три месяца регулярного курения вейпов, что считается минимальным сроком, за который могут появиться первые патологические изменения в легких. Однако чем дольше человек использует вейпы, тем выше риск тяжелых последствий. Об этом рассказал «Известиям» 28 апреля врач-онколог высшей квалификационной категории, торакальный хирург, кандидат медицинских наук Андрей Нефедов.

«При длительном стаже курения вейпов макрофаги — клетки, выполняющие защитную и очистительную функцию в том числе в дыхательных путях, — накапливают чрезмерное количество токсинов, которые они не способны переработать. Это приводит к воспалению легочной ткани и нарушению газообмена в альвеолах. В результате развивается EVALI, которое проявляется одышкой, лихорадкой, болью в груди, тошнотой, рвотой и сильной усталостью», — объяснил эксперт.

По его словам, если вовремя начать лечение и отказаться от курения вейпов, то можно снять воспаление в легких и восстановить дыхательную функцию. Однако в тяжелых случаях EVALI может привести к серьезным последствиям, включая хронические проблемы с дыханием или даже летальный исход.

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«Вопреки распространенному стереотипу, вейпы и электронные сигареты — это точно не безопасная альтернатива обычным сигаретам. Эти гаджеты содержат никотин и токсичные соединения, такие как ацетат витамина Е, диацетил, формальдегид и ацетальдегид», — подчеркнул Нефедов.

Врач обратил внимание на то, что нередко встречаются и модели курения, совмещающие употребление обычных и электронных сигарет. Согласно исследованию ученых из Университета Джонса Хопкинса, это приводит к повышенному риску развития гипертонии, сахарного диабета и хронической обструктивной болезни легких.

«До определенного момента легочная система может компенсировать наносимый ей вред, однако эта способность не безгранична. Когда начинают проявляться симптомы респираторных заболеваний, связанных с курением, это часто означает, что повреждения уже стали значительными. Например, при ХОБЛ наступившие изменения необратимы, а некоторые виды пневмонии могут оставлять рубцовые изменения в легочной ткани, что снижает способность легких обеспечивать организм кислородом», — отметил торакальный хирург.

Ранее, 28 марта, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева рассказала, что одной из самых опасных для сердца привычек считается курение. Попадая в организм, никотин и другие токсичные соединения значительно повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз и ишемическую болезнь.

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