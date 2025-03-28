Кардиолог назвала разрушающие сердце привычки

Здоровье сердца зависит от целого ряда факторов, и существуют ежедневные привычки, которые негативно сказываются на состоянии этого органа. О них рассказала «Известям» 28 марта врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

«Одной из самых опасных для сердца привычек считается курение. Попадая в организм, никотин и другие токсичные соединения не только вредят легким, но и значительно повышают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз и ишемическую болезнь сердца», — пояснила специалист.

Другим фактором риска для сердца является несбалансированное питание. Как пояснила кардиолог, избыточное употребление насыщенных жиров и сахара способствует росту уровня холестерина в крови, что со временем может привести к формированию атеросклеротических бляшек, сужению сосудов и, как следствие, повышенной угрозе инфаркта или инсульта.

«Сыграть злую шутку может и любовь к соленым продуктам, так как избыток соли провоцирует задержку жидкости в организме, что способствует развитию отеков и повышению артериального давления», — добавила врач.

Отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему, по ее словам, оказывает и низкий уровень физической активности. Так, длительное пребывание в сидячем положении и недостаток регулярных нагрузок способствуют появлению избыточного веса, гипертонии, а также увеличивают вероятность развития сахарного диабета.

Кроме того, негативное влияние на здоровье сердце оказывает частое употребление алкоголя. Как предупредила врач, чрезмерное увлечение спиртными напитками может вызвать скачки артериального давления, нарушения сердечного ритма, повреждение сердечной мышцы, что в конечном итоге приводит к алкогольной кардиомиопатии.

«Постоянные стрессы — еще один скрытый враг сердца. Из-за них в организме повышается уровень гормонов стресса — адреналина и кортизола, что может спровоцировать гипертонию, учащенное сердцебиение и повысить риск развития сердечных заболеваний. Нарушение сна, сбой циркадных ритмов также негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе, способствуя развитию ожирения, гипертонии и аритмии», — подытожила Фомичева.

Ранее, 9 марта, врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова рассказала «Известиям», что факторами риска инфаркта или инсульта является в том числе недостаток физической нагрузки. В то же время она уточнила, что мужчины больше предрасположены к сердечно-сосудистым заболеваниям, одной из причин этого является более низкое содержание эстрогена — полового гормона, который защищает эту систему. При этом риски для женщин возрастают после наступления менопаузы.