«Попкорновая болезнь»: как вейпы разрушают легкие

Опасность, которую представляют собой вейпы, из ранга страшилок перекочевала в разряд медицинской статистики. В Томске у школьника зафиксирован первый случай облитерирующего бронхиолита — «профзаболевания» любителей электронных сигарет. Его еще называют попкорновой болезнью, потому что хрипы в легких напоминают треск попкорна. Как воздействуют на организм курительные смеси, почему подростки попадают в зависимость от «ашек» и когда наступает точка невозврата — в материале «Известий».

Сладкий яд

До последнего времени самой пугающей информацией о вейпах были сообщения о том, например, что они взрываются, уродуя юных курильщиков. Теперь с юного жителя Томска начался статистический отсчет пациентов с профильными заболеваниями. У другого несовершеннолетнего жителя этого города диагностировали токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему.

Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев отмечает два основных риска вейпов. Во-первых, химическая жидкость электронных сигарет фактически отравляет организм. Во-вторых, пар, который выходит в результате курения, воздействует на слизистую оболочку, выстилающую верхние дыхательные пути.

— В норме слизистая всегда находится в увлажненном состоянии. Это помогает естественной защите организма. А пар высушивает слизистую оболочку, из-за чего создаются идеальные условия для проникновения инфекции — как бактериальной, так и вирусной природы , — рассказывает Денис Прокофьев.

Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

По словам эксперта, «попкорновая болезнь» — это обывательский термин. Врачи используют понятие «облитерирующий бронхиолит», а в международной медицинской литературе употребляется аббревиатура EVALI. Это заболевание дыхательной системы, в основе которого лежит поражение так называемого бронхиального дерева — вентиляционной системы наших легких. Когда сужается просвет бронхов, возникает сухой кашель, появляется ощущение нехватки воздуха, одышка, гипоксия.

— Облитерирующий бронхиолит приводит к нарушению работы дыхательной системы и является предшественником еще более серьезного заболевания — хронического обструктивного бронхита легких (ХОБЛ). Он развивается, в частности, под влиянием серьезного канцерогена диацетила, который входит в химический состав электронных сигарет , — разъясняет Денис Прокофьев.

Диагноз ставится на основании рентгеновских снимков, анализов крови, компьютерной томографии, пульмонологических обследований. А самый явный признак, на который прежде всего обращают внимание врачи, — это те самые сухие, свистящие, похожие на лопанье попкорна хрипы, которые можно услышать даже на расстоянии, без фонендоскопа.

— ХОБЛ значительно ухудшает качество жизни, поскольку пациентам необходимо постоянно использовать ингаляционные глюкокортикостероиды, ингаляции кислорода и бронхорасширяющие препараты , — продолжает врач общей практики.

Не надо париться

По словам Дениса Прокофьева, процесс на начальном этапе можно остановить — всё зависит от количества канцерогенов, попадающих в дыхательные пути, а также стажа курения. Как правило, точка невозврата — это пять лет «парения».

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Последствия попкорновой болезни могут быть губительны не только для легких.

— Надо понимать, что дыхательная и сердечно-сосудистая системы тесно связаны. У любителей электронных сигарет нарушается работа малого (легочного) круга кровообращения. Это повышает нагрузку на сердце и провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В частности — гипертрофию правого желудочка , — предостерегает Денис Прокофьев.

Врач общей практики также отмечает, что пар изменяет микрофлору ротовой полости. Это постепенно приводит к воспалению зубов и десен. Особенно опасны вейпы именно для детей, поскольку их организмы только растут и формируются.

— Несмотря на то что ребенок начинает дышать с первых секунд рождения, как только делает первый крик, его дыхательная система развивается до 15 лет. И чем раньше человек начинает использовать вейп, тем серьезнее отрицательное влияние на развитие органов дыхания , — предостерегает Денис Прокофьев.

Если под влиянием моды школьник «парит» с 10 лет, то к 15 годам он рискует стать не только пациентом с хроническими заболеваниями, но и инвалидом, поскольку ему придется всю жизнь использовать ингаляционную терапию. В этом основной риск начала раннего курения как электронных сигарет, так и другой никотинсодержащей продукции, подчеркивает Прокофьев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Кроме того, курительная смесь содержит в достаточно большом количестве ароматизаторы и красители, которые оказывают токсический эффект и угнетают работу центральной нервной системы. А поскольку идет негативное воздействие на дыхательную систему, то головной мозг получает недостаточное количество кислорода, что влияет на умственные способности , — разъясняет Денис Прокофьев.

Почему подростки курят вейпы

В психиатрической и наркологической Клинике доктора Исаева «Известиям» перечислили факторы, которыми обусловлена популярность вейпов у подростков:

— маркетинговая привлекательность: п роизводители делают устройства яркими, стильными, с фруктовыми или сладкими вкусами, что создает иллюзию безвредности;

— социальный фактор: курение вейпов воспринимается подростками как модный тренд, элемент социальной идентификации и групповой принадлежности;

— ложное ощущение безопасности: м ногие подростки убеждены, что вейпы безопаснее традиционных сигарет, хотя это далеко не так;

— доступность: в ейпы можно легко купить, несмотря на законодательные ограничения, кроме того, подростки часто приобретают жидкости и устройства нелегально .

— отсутствие характерного табачного запаха: это позволяет скрывать употребление от родителей и учителей.

Руководитель клиники, президент Независимой наркологической гильдии, психиатр, нарколог Руслан Исаев отмечает, что зависимость от электронных сигарет зачастую развивается даже быстрее, чем от обычных. Это связано, в частности, с тем, что ашки курят, «не выпуская из рук».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Вейп можно использовать постоянно, без ограничений по месту и времени. Подростки могут делать десятки и сотни затяжек в течение дня, что ведет к непрерывному поступлению никотина в организм , — рассказывает Руслан Исаев.

Привыканию способствует высокая скорость всасывания веществ, которыми начинены устройства. По словам нарколога, в жидкостях для вейпов часто используется солевой никотин, который быстрее всасывается и сильнее влияет на никотиновые рецепторы. Постоянная стимуляция никотином приводит к формированию устойчивой зависимости, которая выражается в раздражительности, тревожности и сильной тяге к никотину при отсутствии вейпа.

— Таким образом, электронные сигареты не только вызывают классическую никотиновую зависимость, но и формируют поведенческую привычку: человек привыкает держать устройство в руках, делать затяжки «на автомате», не задумываясь , — продолжает Руслан Исаев.

Подростковый мозг очень пластичен, и зависимость у детей формируется быстрее и сильнее, чем у взрослых. Да и само воздействие никотина на детский мозг гораздо сильнее, поскольку еще только идет формирование префронтальной коры, отвечающей за самоконтроль и принятие решений, отмечает психиатр.

Можно ли бросить курить

По словам эксперта, привыкание развивается в несколько этапов. Сначала ребенок решается на эксперимент — пробует затянуться из любопытства или под влиянием сверстников. Он думает, что «просто пробует» и «может бросить в любой момент». А потом играет роль так называемое социальное употребление — вейп становится частью общения, используется на переменах, в компании друзей. При регулярном употреблении никотин превращается в способ справляться со стрессом и скукой. На заключительном этапе подросток попадает в зависимость от сигарет, и курение становится неконтролируемым.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Нарколог подчеркивает, что зависимость от вейпов бывает разной степени тяжести. В легких случаях подростки могут бросить сами, если у них есть сильная мотивация и поддержка семьи.

Тем, кто надеется избавиться от дурной привычки самостоятельно, врач подсказывает несколько действенных шагов . Во-первых, надо постепенно уменьшать количество никотина в жидкостях (если используются многоразовые устройства). Во-вторых, поменять ритуал, то есть найти замену привычке — заниматься спортом или хотя бы жевать обычную жвачку. В третьих, изменить социальную среду — поменять круг общения, избегать ситуаций, провоцирующих желание курить. Использовать никотинзаместительную терапию (специальные жевательные резинки, пластыри, таблетки) следует только после консультации с врачом, предостерегает доктор Исаев.

Но если зависимость уже сформировалась, то без помощи специалистов справиться с нею сложно. Медпомощь нужна, если человек не может выдержать даже несколько часов без вейпа, а сам бросить не в состоянии, испытывает повышенную тревожность, раздражительность, депрессию.

Как понять, что ребенок курит

Порой вредная привычка ребенка становится для родителей сюрпризом. По словам Исаева, есть несколько признаков, которые могут косвенно указывать на зависимость.

— Обратите внимание на частые посещения туалета и ванной или других мест, где подросток может уединиться, чтобы незаметно покурить. Тревожный признак — повышенная раздражительность, нервозность, поскольку никотиновая абстиненция вызывает перепады настроения , — комментирует Руслан Исаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вейпы содержат пропиленгликоль, который вызывает обезвоживание. Поэтому подросток часто испытывает жажду, жалуется на сухость во рту. А поскольку длительное курение вейпов раздражает дыхательные пути, то выдать курильщика может хронический кашель, простуды, осиплость голоса. У курящих школьников снижаются когнитивные способности, они хуже запоминают информацию, с трудом фиксируют внимание.

— Если вы подозреваете, что ваш ребенок употребляет вейп, начните с доверительного разговора. Подростки часто скрывают свою зависимость из-за страха наказания, поэтому лучше всего подойти к проблеме с позиции заботы, а не запретов. Спокойно выясните, почему ребенок начал курить, что он думает о вейпах и осознает ли возможные последствия , — подсказывает Руслан Исаев.

Нарколог советует научно обосновать риски для здоровья, делая акцент не только на отдаленных перспективах (развитие зависимости, повреждение легких), но и на ближайших — ухудшение концентрации внимания, проблемы с кожей, снижение выносливости в спорте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— После разговора важно создать среду, в которой зависимость будет невыгодной. Подросткам нужна альтернатива: спорт, хобби, активный досуг — те сферы, в которых курение не только не поощряется, но и мешает , — продолжает Исаев.

Если зависимость уже развилась, нарколог или психолог помогут выработать индивидуальную стратегию отказа. Главное — поддержка и терпение, поскольку никотиновая зависимость не проходит мгновенно , резюмирует психиатр.

Как наказывают за вейпы

В России несовершеннолетних защищает от вейпов закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» , отмечает юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

— Курение электронных сигарет запрещено там же, где и курение обычных. В этом перечне — детские помещения и площадки, общественный транспорт; нельзя дымить на расстоянии 15 м от входа в метро, рядом с учреждениями культуры и спорта и в других местах . Это касается и несовершеннолетних, — рассказывает Алла Георгиева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам эксперта, если подросток достиг возраста привлечения к административной ответственности (16 лет), то наказание он несет самостоятельно. За тех, кто младше, отвечают родители.

Продажа вейпов разрешена только в специализированных магазинах, на эту продукцию нельзя делать скидки, рекламировать. Электронные сигареты и жидкости для них запрещено продавать несовершеннолетним. А детям до 12 лет нельзя даже демонстрировать устройства для потребления таких товаров , отмечает эксперт.

Угощать подростков электронными сигаретами также не следует: за это предусмотрено административное наказание.

— А если ребенка систематически вовлекают в употребление одурманивающих веществ, к которым можно отнести и вейпы, то последует уголовная ответственность, — предостерегает юрист. — В наиболее серьезных случаях это лишение свободы на срок до четырех лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Наказание зависит от обстоятельств и тяжести совершенного преступления . С педагогов, родителей и других взрослых, на которых законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, спрос строже. Особенно, если речь идет о насилии или угрозах в его адрес, а ребенку нет 14 лет или его здоровье пострадало от курения.