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«Попкорновая болезнь»: как вейпы разрушают легкие

Врачи рассказали, в чем опасность электронных сигарет для подростков
Фото: /Bulkin Sergey
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Опасность, которую представляют собой вейпы, из ранга страшилок перекочевала в разряд медицинской статистики. В Томске у школьника зафиксирован первый случай облитерирующего бронхиолита — «профзаболевания» любителей электронных сигарет. Его еще называют попкорновой болезнью, потому что хрипы в легких напоминают треск попкорна. Как воздействуют на организм курительные смеси, почему подростки попадают в зависимость от «ашек» и когда наступает точка невозврата — в материале «Известий».

Сладкий яд

До последнего времени самой пугающей информацией о вейпах были сообщения о том, например, что они взрываются, уродуя юных курильщиков. Теперь с юного жителя Томска начался статистический отсчет пациентов с профильными заболеваниями. У другого несовершеннолетнего жителя этого города диагностировали токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему.

Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев отмечает два основных риска вейпов. Во-первых, химическая жидкость электронных сигарет фактически отравляет организм. Во-вторых, пар, который выходит в результате курения, воздействует на слизистую оболочку, выстилающую верхние дыхательные пути.

— В норме слизистая всегда находится в увлажненном состоянии. Это помогает естественной защите организма. А пар высушивает слизистую оболочку, из-за чего создаются идеальные условия для проникновения инфекции — как бактериальной, так и вирусной природы, — рассказывает Денис Прокофьев.

легкие
Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

По словам эксперта, «попкорновая болезнь» — это обывательский термин. Врачи используют понятие «облитерирующий бронхиолит», а в международной медицинской литературе употребляется аббревиатура EVALI. Это заболевание дыхательной системы, в основе которого лежит поражение так называемого бронхиального дерева — вентиляционной системы наших легких. Когда сужается просвет бронхов, возникает сухой кашель, появляется ощущение нехватки воздуха, одышка, гипоксия.

Облитерирующий бронхиолит приводит к нарушению работы дыхательной системы и является предшественником еще более серьезного заболевания — хронического обструктивного бронхита легких (ХОБЛ). Он развивается, в частности, под влиянием серьезного канцерогена диацетила, который входит в химический состав электронных сигарет, — разъясняет Денис Прокофьев.

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Диагноз ставится на основании рентгеновских снимков, анализов крови, компьютерной томографии, пульмонологических обследований. А самый явный признак, на который прежде всего обращают внимание врачи, — это те самые сухие, свистящие, похожие на лопанье попкорна хрипы, которые можно услышать даже на расстоянии, без фонендоскопа.

ХОБЛ значительно ухудшает качество жизни, поскольку пациентам необходимо постоянно использовать ингаляционные глюкокортикостероиды, ингаляции кислорода и бронхорасширяющие препараты, — продолжает врач общей практики.

Не надо париться

По словам Дениса Прокофьева, процесс на начальном этапе можно остановить — всё зависит от количества канцерогенов, попадающих в дыхательные пути, а также стажа курения. Как правило, точка невозврата — это пять лет «парения».

Вейп
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Последствия попкорновой болезни могут быть губительны не только для легких.

— Надо понимать, что дыхательная и сердечно-сосудистая системы тесно связаны. У любителей электронных сигарет нарушается работа малого (легочного) круга кровообращения. Это повышает нагрузку на сердце и провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В частности — гипертрофию правого желудочка, — предостерегает Денис Прокофьев.

Врач общей практики также отмечает, что пар изменяет микрофлору ротовой полости. Это постепенно приводит к воспалению зубов и десен. Особенно опасны вейпы именно для детей, поскольку их организмы только растут и формируются.

Несмотря на то что ребенок начинает дышать с первых секунд рождения, как только делает первый крик, его дыхательная система развивается до 15 лет. И чем раньше человек начинает использовать вейп, тем серьезнее отрицательное влияние на развитие органов дыхания, — предостерегает Денис Прокофьев.

Если под влиянием моды школьник «парит» с 10 лет, то к 15 годам он рискует стать не только пациентом с хроническими заболеваниями, но и инвалидом, поскольку ему придется всю жизнь использовать ингаляционную терапию. В этом основной риск начала раннего курения как электронных сигарет, так и другой никотинсодержащей продукции, подчеркивает Прокофьев.

школа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Кроме того, курительная смесь содержит в достаточно большом количестве ароматизаторы и красители, которые оказывают токсический эффект и угнетают работу центральной нервной системы. А поскольку идет негативное воздействие на дыхательную систему, то головной мозг получает недостаточное количество кислорода, что влияет на умственные способности, — разъясняет Денис Прокофьев.

Почему подростки курят вейпы

В психиатрической и наркологической Клинике доктора Исаева «Известиям» перечислили факторы, которыми обусловлена популярность вейпов у подростков:

— маркетинговая привлекательность: производители делают устройства яркими, стильными, с фруктовыми или сладкими вкусами, что создает иллюзию безвредности;

— социальный фактор: курение вейпов воспринимается подростками как модный тренд, элемент социальной идентификации и групповой принадлежности;

— ложное ощущение безопасности: многие подростки убеждены, что вейпы безопаснее традиционных сигарет, хотя это далеко не так;

— доступность: вейпы можно легко купить, несмотря на законодательные ограничения, кроме того, подростки часто приобретают жидкости и устройства нелегально.

отсутствие характерного табачного запаха: это позволяет скрывать употребление от родителей и учителей.

Руководитель клиники, президент Независимой наркологической гильдии, психиатр, нарколог Руслан Исаев отмечает, что зависимость от электронных сигарет зачастую развивается даже быстрее, чем от обычных. Это связано, в частности, с тем, что ашки курят, «не выпуская из рук».

вовкеола
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Вейп можно использовать постоянно, без ограничений по месту и времени. Подростки могут делать десятки и сотни затяжек в течение дня, что ведет к непрерывному поступлению никотина в организм, — рассказывает Руслан Исаев.

Привыканию способствует высокая скорость всасывания веществ, которыми начинены устройства. По словам нарколога, в жидкостях для вейпов часто используется солевой никотин, который быстрее всасывается и сильнее влияет на никотиновые рецепторы. Постоянная стимуляция никотином приводит к формированию устойчивой зависимости, которая выражается в раздражительности, тревожности и сильной тяге к никотину при отсутствии вейпа.

— Таким образом, электронные сигареты не только вызывают классическую никотиновую зависимость, но и формируют поведенческую привычку: человек привыкает держать устройство в руках, делать затяжки «на автомате», не задумываясь, — продолжает Руслан Исаев.

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Подростковый мозг очень пластичен, и зависимость у детей формируется быстрее и сильнее, чем у взрослых. Да и само воздействие никотина на детский мозг гораздо сильнее, поскольку еще только идет формирование префронтальной коры, отвечающей за самоконтроль и принятие решений, отмечает психиатр.

Можно ли бросить курить

По словам эксперта, привыкание развивается в несколько этапов. Сначала ребенок решается на эксперимент — пробует затянуться из любопытства или под влиянием сверстников. Он думает, что «просто пробует» и «может бросить в любой момент». А потом играет роль так называемое социальное употребление — вейп становится частью общения, используется на переменах, в компании друзей. При регулярном употреблении никотин превращается в способ справляться со стрессом и скукой. На заключительном этапе подросток попадает в зависимость от сигарет, и курение становится неконтролируемым.

сиг
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Нарколог подчеркивает, что зависимость от вейпов бывает разной степени тяжести. В легких случаях подростки могут бросить сами, если у них есть сильная мотивация и поддержка семьи.

Тем, кто надеется избавиться от дурной привычки самостоятельно, врач подсказывает несколько действенных шагов. Во-первых, надо постепенно уменьшать количество никотина в жидкостях (если используются многоразовые устройства). Во-вторых, поменять ритуал, то есть найти замену привычке — заниматься спортом или хотя бы жевать обычную жвачку. В третьих, изменить социальную среду — поменять круг общения, избегать ситуаций, провоцирующих желание курить. Использовать никотинзаместительную терапию (специальные жевательные резинки, пластыри, таблетки) следует только после консультации с врачом, предостерегает доктор Исаев.

Но если зависимость уже сформировалась, то без помощи специалистов справиться с нею сложно. Медпомощь нужна, если человек не может выдержать даже несколько часов без вейпа, а сам бросить не в состоянии, испытывает повышенную тревожность, раздражительность, депрессию.

Как понять, что ребенок курит

Порой вредная привычка ребенка становится для родителей сюрпризом. По словам Исаева, есть несколько признаков, которые могут косвенно указывать на зависимость.

Обратите внимание на частые посещения туалета и ванной или других мест, где подросток может уединиться, чтобы незаметно покурить. Тревожный признак — повышенная раздражительность, нервозность, поскольку никотиновая абстиненция вызывает перепады настроения, — комментирует Руслан Исаев.

туалет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вейпы содержат пропиленгликоль, который вызывает обезвоживание. Поэтому подросток часто испытывает жажду, жалуется на сухость во рту. А поскольку длительное курение вейпов раздражает дыхательные пути, то выдать курильщика может хронический кашель, простуды, осиплость голоса. У курящих школьников снижаются когнитивные способности, они хуже запоминают информацию, с трудом фиксируют внимание.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок употребляет вейп, начните с доверительного разговора. Подростки часто скрывают свою зависимость из-за страха наказания, поэтому лучше всего подойти к проблеме с позиции заботы, а не запретов. Спокойно выясните, почему ребенок начал курить, что он думает о вейпах и осознает ли возможные последствия, — подсказывает Руслан Исаев.

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Нарколог советует научно обосновать риски для здоровья, делая акцент не только на отдаленных перспективах (развитие зависимости, повреждение легких), но и на ближайших — ухудшение концентрации внимания, проблемы с кожей, снижение выносливости в спорте.

выносливость
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— После разговора важно создать среду, в которой зависимость будет невыгодной. Подросткам нужна альтернатива: спорт, хобби, активный досуг — те сферы, в которых курение не только не поощряется, но и мешает, — продолжает Исаев.

Если зависимость уже развилась, нарколог или психолог помогут выработать индивидуальную стратегию отказа. Главное — поддержка и терпение, поскольку никотиновая зависимость не проходит мгновенно, резюмирует психиатр.

Как наказывают за вейпы

В России несовершеннолетних защищает от вейпов закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», отмечает юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

Курение электронных сигарет запрещено там же, где и курение обычных. В этом перечне — детские помещения и площадки, общественный транспорт; нельзя дымить на расстоянии 15 м от входа в метро, рядом с учреждениями культуры и спорта и в других местах. Это касается и несовершеннолетних, — рассказывает Алла Георгиева.

вейп
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам эксперта, если подросток достиг возраста привлечения к административной ответственности (16 лет), то наказание он несет самостоятельно. За тех, кто младше, отвечают родители.

Продажа вейпов разрешена только в специализированных магазинах, на эту продукцию нельзя делать скидки, рекламировать. Электронные сигареты и жидкости для них запрещено продавать несовершеннолетним. А детям до 12 лет нельзя даже демонстрировать устройства для потребления таких товаров, отмечает эксперт.

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Угощать подростков электронными сигаретами также не следует: за это предусмотрено административное наказание.

— А если ребенка систематически вовлекают в употребление одурманивающих веществ, к которым можно отнести и вейпы, то последует уголовная ответственность, — предостерегает юрист. — В наиболее серьезных случаях это лишение свободы на срок до четырех лет.

решетка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Наказание зависит от обстоятельств и тяжести совершенного преступления. С педагогов, родителей и других взрослых, на которых законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, спрос строже. Особенно, если речь идет о насилии или угрозах в его адрес, а ребенку нет 14 лет или его здоровье пострадало от курения.

Если родитель курит вейп в присутствии несовершеннолетнего, то он тоже должен быть привлечен к ответственности — как к административной, так и к уголовной. Сообщать о таких нарушениях надо в правоохранительные органы и в Роспотребнадзор. Желательно зафиксировать такую ситуацию с помощью фото или видео, — комментирует юрист.

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