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Дым отрочества: в РФ могут запретить продажу табака зумерам

Ограничение коснется тех, кто родился после 2009 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России может появиться запрет на продажу табачной и никотинсодержащей продукции. Он коснется россиян, родившихся после 2009 года. С такой инициативой выступили в Госдуме. Новая норма, по мнению парламентариев, позволит свести к минимуму число курильщиков среди молодежи. Для решения проблемы требуются еще более радикальные меры, считают эксперты. Например, полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. «Известия» узнали, поможет ли это в борьбе с курением.

Вывести из оборота

В Госдуме предложили запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления и кальянов россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ, пишет ТАСС.

Вводить ограничения планируют поэтапно. Внести изменения хотят в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Госдума
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Принятие законопроекта <...> позволит реализовать цели концепции государственной политики противодействия потреблению табака и постепенно выведет из гражданского оборота табачную и иную никотинсодержащую продукцию, сократит до минимального число курящих среди молодого поколения», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В перспективе, по мнению авторов инициативы, это позволит практически полностью искоренить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с употреблением табака.

Уточняется, что после принятия законопроекта сократятся ежегодные доходы федерального бюджета от акцизов на табачную продукцию. В первый год запрет затронет около 400 тыс. граждан, употребляющих табак. Примерный объем выпадающих доходов в 2029 году будет равен менее чем 7 млрд рублей.

Сейчас, по оценке Минздрава, на лечение курильщиков тратится более 1 трлн рублей ежегодно. Общие же экономические потери составляют свыше 5 трлн рублей. «Таким образом, принятие законопроекта не повлечет увеличение дефицита (уменьшение профицита) расходов», — резюмируется в пояснительной записке.

Деньги
Фото: ТАСС/Екатерина Христова

Редакция «Известий» направила запрос в Росалкогольтабакконтроль. В пресс-службе ответили, что упомянутый законопроект в ведомство пока не поступал. «Будем готовы комментировать после его получения и изучения», — добавили в регуляторе.

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Острый вопрос

Предложенная инициатива является крайне важной, поскольку ориентирована на улучшение состояния здоровья нации, считает независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Государство должно нести солидарную ответственность за товары, находящиеся в рознице, убежден он.

Разумеется, могут найтись предприниматели, которые захотят продавать табачную и никотинсодержащую продукцию «в черную», обращает внимание промышленный эксперт Леонид Хазанов. Правоохранительным органам придется оперативно разбираться с подобным «бизнесом».

Табак
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Попытки недобросовестных магазинов уйти в тень и продолжить торговать такой продукцией, несомненно, будут, согласен доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Ляндау.

— А вот насколько комфортно они себя будут чувствовать в тени — это уже вопрос качества работы правоохранительных органов, — подчеркивает экономист.

При этом на федеральном бюджете обсуждаемая мера вряд ли скажется негативно, отмечает Хазанов. Он напоминает, что акцизы на табачную продукцию периодически пересматриваются в сторону повышения. В очередной раз власти намерены поднять их уже в 2025 году.

Да и в целом влияние запрета на бюджет не является серьезной проблемой, на которой стоит заострять внимание, убежден Ляндау.

Работа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Всё-таки надо в первую очередь думать о здоровье нации. Государству следует заботиться о том, как пополнять бюджет за счет развития производств, увеличения количества рабочих мест, развития внутренней инфраструктуры, а не за счет продажи сигарет и вейпов, — полагает эксперт.

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Пора запариться

Необходимость принятия подобной инициативы назрела давно, считает руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян. Однако, по ее мнению, нужно действовать более радикально и задуматься о полном запрете устройств для употребления никотинсодержащей продукции.

— Если мы будем двигаться тем же курсом, по которому идем, то антитабачная политика естественным образом приведет молодежь к отказу от курения табака. По данным Росстата, в 2023 году обычные сигареты курило всего 4,5% подростков в возрасте от 15 до 19 лет, — указывает эксперт. Но в этой возрастной группе растет число тех, кто курит никотинсодержащую продукцию при помощи вейпов и электронных сигарет. За четыре года их стало больше на 66%, — предупреждает она.

Вейп
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При этом законы, работавшие в случае с табачной продукцией, в отношении электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака, не исполняются, отмечает Гамбарян.

— Эти продукты как минимум должны продаваться за закрытыми витринами по аналогии с обычными сигаретами. Сегодня же продавцы не скрывают электронные сигареты, они демонстрируют их на очень наглядных, красиво оформленных витринах. Любой ребенок может зайти и посмотреть на товар, вдохновиться и начать вникать в возможности потребления этой продукции, — предостерегает собеседница «Известий».

Вся информация о вкусовых и ароматических добавках содержится на этикетках, что, по словам Гамбарян, может заинтересовать ребенка. Он захочет попробовать и приобретет устройство у недобросовестного продавца.

При этом крупные корпорации сегодня активно работают над созданием новых никотинсодержащих продуктов. Производители утверждают, что они менее вредны, чем сигареты, обращает внимание Юрий Ляндау, однако всё это является обманом.

— На самом деле в большинстве случаев те, кто курил сигареты, так и продолжили их курить, а вот те, кто не курил, подсели на эти инновации, — убежден экономист.

Табак
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Вот почему России требуется агрессивная политика по запрету гаджетов для курения, объясняет Ляндау.

— Это просто ужасно, что подростки в 14–15 лет спокойно покупают вейпы, «флэшки» в табачных палатках. Я считаю, что меры борьбы с никотинсодержащей продукцией должны быть самыми жесткими, по-другому уже никак не исправить сложившийся у современной молодежи тренд, — подчеркивает эксперт.

Дым без огня

Это важно еще и потому, что электронные сигареты наносят непоправимый вред детскому организму, неподготовленному к употреблению никотина, указывает Маринэ Гамбарян.

Когда ребенок начинает курить обычную сигарету, он сталкивается с неприятными ощущениями. У него появляются кашель, тошнота, рвота, головокружение, слабость — одним словом, все признаки интоксикации. Поэтому дети, которые хотят выделиться за счет курения, в любом случае не смогут выкурить много. И процесс от первой сигареты до никотиновой зависимости довольно долгий, — объясняет эксперт.

Электронные же сигареты опасны тем, что не вызывают неприятных ощущений, предупреждает она. Процесс курения проходит мягко, гладко и сладко. При этом пар, попадая в организм, сразу всасывается через слизистую оболочку рта.

Пар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он не проходит через легкие и кровоток. За счет этого очень быстро может произойти передозировка никотином. А подросток в силу своей неопытности может этого даже не заметить. Дети не понимают, какая опасность стоит за безобидным паром, — делится опасениями собеседница «Известий».

В результате курения электронных сигарет может возникнуть множество проблем со здоровьем — от поражения легких, нарушений в работе мозга и инсульта до внезапной смерти, предостерегает Гамбарян.

— Попытка свести к минимуму число курильщиков среди молодежи — очень правильная цель. Но если мы хотим ее добиться, необходимо запретить на территории РФ ввоз, производство, оборот и потребление электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака, — резюмирует эксперт.

Однако сделать это будет не так уж просто, уверен Александр Анфиногенов. Рынок вейпов, по его словам, имеет оборот почти в 200 млрд рублей в год.

Это очень серьезные деньги, за которые будут бороться. Будет лоббирование, противостояние, коррупция — весь набор средств для асоциального рынка, — убежден эксперт.

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