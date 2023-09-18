Торг не уместен: продажу нелегального табака выявили в 17 регионах

Генпрокуратуру, МВД и Минпромторг просят проверить бизнес по продаже табачных изделий в 17 регионах России, где было выявлено 16,5 тыс. участников нелегального оборота. Речь идет в том числе о Москве, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской областях и других субъектах. Обращение в ведомства направила Общественная потребительская инициатива по итогам исследования данных о маркировке. В организации считают, что такая продукция может быть контрафактной и опасной для граждан.

Опасный контрафакт

В России выявили массовую продажу нелегальной табачной продукции, которая не учитывается в госсистеме маркировки. В 17 субъектах ею торгуют 16,5 тыс. предпринимателей. Об этом говорится в обращении в Генпрокуратуру, МВД и Минпромторг Общественной потребительской инициативы (ОПИ), которая провела исследование рынка табачных изделий. Документ есть в распоряжении «Известий».

В нем общественники напоминают, что постановлением правительства от 28 февраля 2019 года в России введена обязательная маркировка средствами идентификации табачной, никотинсодержащей продукции, безникотиновых жидкостей и электронных систем доставки никотина. Однако, как показало исследование, не все участники рынка розничной торговли выполняют эти требования.

Как сообщили «Известиям» в ОПИ, на первом месте среди нарушителей оказалась Московская область, где было выявлено 2625 точек с нелегальной продажей. Речь идет о мелкой рознице. Также в тройку лидеров попали Москва — 1968 и Красноярский край — 1922. Кроме того, массовые нарушения были выявлены в Самарской (1438) и Новосибирской (1231) областях, Алтайском крае (1209), Воронежской (1195), Нижегородской (932), Кемеровской (772), Омской (700), Тюменской (615), Амурской (565), Смоленской (368) областях, Хакасии (348), Ивановской (330), Псковской (220) и Орловской (153) областях.

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

По данным ОПИ, большая часть нелегальной продукции поступает в Россию из Белоруссии — около 50%, около 20% подделки под российское производство, и остальное (30%) — контрабанда из иных стран.

«Известия» запросили крупнейших производителей табачной продукции с просьбой дать оценку ситуации на рынке. В том числе в British American Tobacco (марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява»), Philip Morris International (марки Marlboro, Parliament, Bond) и Japan Tobacco Inc. (марки Winston, Camel, Glamour).

В обращениях в Генпрокуратуру и МВД общественники просят пресечь и изъять нелегальную продукцию из оборота, а Минпромторгу предлагают принять меры по учету такого товара и контролю.

— Важно вмешательство в ситуацию правоохранительных органов, потому что продажа такой нелегальной продукции наносит, во-первых, ущерб государству с точки зрения неуплаты акцизов и прочих сборов. Во-вторых, от ее употребления могут пострадать потребители, потому что качество и безопасность этого товара никто не гарантирует, — пояснил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

По его мнению, может быть несколько причин появления такой продукции на рынке.

— Это, во-первых, незнание продавцов об обязанности проходить маркировку. В этом случае поможет разъяснительная работа и изучение инструкций, которые есть в открытом доступе. Вторая причина намного страшнее — таким продавцам есть что скрывать, а именно речь идет об опасных подделках и контрабанде, поэтому много вопросов возникает к местам продажи таких сигарет, — уточнил общественник.

По его словам, наличие последних нарушителей — это в первую очередь риск для здоровья потребителей.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что получили обращение ОПИ.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

«Вместе с тем министерство не обладает методологией указанного исследования и в этой связи дать оценку или подтвердить результаты исследования невозможно. Для проверки указанных фактов Минпромторгом данное обращение было направлено в комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в субъектах РФ», — отметили в министерстве.

«Известия» направили запросы в Генпрокуратуру и МВД с просьбой прокомментировать перспективы проверок табачного бизнеса.

Покупай и проверяй

По словам главы отраслевого информагентства «Русский табак» Максима Королева, бизнес, который занимается торговлей табачных изделий, не заинтересован в маркировке.

— Это обременительно и дорого, а на первых порах еще и было сложно с подключением к системе. Если технические проблемы сегодня преодолены, то затраты для маленьких точек остались. Ведь проблема с розничной ценой табака у нас в том, что наценка, которую может установить бизнес, ограничена. Максимальная цена указана на самой пачке, а входная цена — в документах от поставщика. Поэтому у продавцов остается всего 3–5% дохода, что абсолютно неинтересно, — пояснил он «Известиям».

Поэтому, по его словам, многие точки торгуют табачными изделиями не на регулярной основе, а время от времени, а для этого они не будут ставить оборудование по маркировке и тратить большие деньги на покупку сканеров.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Пока система маркировки в России работает с перебоями. Это отмечала еще год назад даже Счетная палата, которая установила, что только половина торговых точек розничной торговли полностью включились в систему маркировки, а остальные работают по старинке, — отметил Максим Королев.

Эксперт подчеркнул, что полностью включились в систему только производители и импортеры табачной продукции.

Это мнение разделяют и сами представители отрасли, которые объяснили «Известиям», что продажа нелегальной, серой табачной продукции более выгодна мелкому бизнесу, чем такой же продукции с маркировкой, так как продавать неучтенный товар более прибыльно.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») считают, что именно маркировка как современный цифровой инструмент призвана эффективно противодействовать незаконному обороту контрафакта.

— Общественно значимую работу могут также осуществлять граждане, сканируя коды маркировки и сообщая о выявленных нарушениях в приложении «Честный знак», — отметил директор по защите оборота легальной продукции ЦРПТ Максим Курганский.

По его словам, эти сканирования являются основанием для контрольно-надзорных органов, чтобы обратить внимание на конкретного участника оборота.