Задачка из легких: врачи рассказали о главной опасности «попкорновой болезни»

Специфических способов лечения и медикаментозной профилактики так называемой попкорновой болезни, которая возникает из-за курения вейпов, пока не существует , сообщили российские медики. Главная опасность заболевания в том, что оно может нанести серьезный урон здоровью, привести к инвалидизации, а в некоторых случаях иметь летальный исход. Теоретически можно разработать препарат против вредных веществ, попадающих с дымом, но они в той или иной мере есть в организме человека и участвуют в обменных процессах , рассказал глава института-разработчика «Спутника V» Александр Гинцбург. Ранее управление Роспотребнадзора по Томской области предупредило, что в регионе уже имели место случаи заболеваний, возникшие у детей после употребления подобных курительных смесей. Подробнее о заболевании современных подростков — в материале «Известий» .

Что такое «попкорновая болезнь»

Сын жителя Тюмени Сергея Попова месяц чувствовал недомогание, и врачи не могли поставить ему диагноз. Главная проблема в том, что никаких явных симптомов пневмонии не было , рассказал он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— У ребенка были ничем не обоснованная головная боль и слабость на протяжении месяца, периодически скакало давление, из-за чего были вынуждены приостановить обучение в школе и начать комплексное обследование . Подозрение на пневмонию поставил только кардиолог и, по сути, случайно: сатурация в сидячем и стоячем положении была нормальной, а лежа падала до 80–83%, — сказал собеседник редакции.

В итоге экстренно сделали КТ легких, на которой и обнаружили повреждения . Главная опасность в том, что и при прослушивании никаких симптомов не было.

— Сын признался, что активно пробовал вейпы, поскольку они модные среди сверстников, приобретали они их через агрегаторы объявлений , — добавил Серей Попов.

Как сказали мужчине врачи, речь может идти и об облитерирующем бронхиолите, однако официально такой диагноз не ставили. Это заболевание также называют «попкорновой болезнью», а официально оно называется EVALI . 19 марта управление Роспотребнадзора по Томской области опубликовало у себя в Telegram-канале сообщение о том, что курение вейпов и электронных сигарет приводит к «попкорновой болезни». Она проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол . Выявляется при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна , говорится в сообщении ведомства.

«В Томске уже имели место случаи заболеваний, возникшие у детей подросткового возраста после употребления подобных курительных смесей. Об этом еще в феврале сообщали СМИ», — добавили в региональном Роспотребнадзоре.

Болезнь вейперов, или EVALI, — острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет , напомнил «Известиям» врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В США заболевание известно с 2019 года. В России оно ранее не регистрировалось , — отметил он.

Симптоматика болезни, по словам врача, похожа на ОРВИ. Для нее характерны недомогание, слабость, кашель, одышка и повышение температуры тела . Инфекционист подчеркнул, что, поскольку симптомы очень неспецифичны и схожи с простудными, заболевание нелегко достоверно диагностировать.

— Патологические изменения в легких, выявленные на КТ как матовое стекло, схожи с вирусными пневмониями, — добавил Андрей Поздняков.

В чем главная опасность болезни вейперов

EVALI — это собирательный образ поражений легких, ассоциированных с употреблением вейпов и электронных сигарет , подчеркнул эксперт рынка НТИ «Хелснет» Александр Малов. Проявления патологоанатомические, по данным литературы, могут быть весьма разнообразными, включая альвеолит, пневмонит, интерстициальные поражения. Это «универсальный» негативный отзыв легких на воздействие повреждающих факторов. В случае вейпов и электронных сигарет это продукты термической деградации используемой жидкости .

— Наиболее частые осложнения — это присоединение вторичной инфекции, развитие дыхательной недостаточности, вплоть до острого респираторного дистресс-синдрома , при котором пациенты не способны дышать без аппаратной поддержки, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Существующая на данный момент статистика свидетельствует о том, что новая болезнь EVALI может нанести серьезный урон здоровью, привести к инвалидизации, а в некоторых случаях иметь летальный исход , отметил ведущий специалист рынка НТИ «Хелснет» Андрей Мартюшев-Поклад. Масла и другие компоненты жидкостей для вейпов попадают в легкие, повреждают их и вызывают воспалительный ответ. Это может способствовать аллергическому воспалению и развитию инфекций . Кроме того, из-за изменений в бронхах и ткани легких нарушается естественный газообмен, что приводит к гипоксии, отметил он.

Ситуация осложняется тем, что диагностика заболевания затруднена из-за схожести с другими состояниями, а специальных исследований не существует , добавил эксперт. Диагноз часто ставится методом исключения, когда нет улучшений на фоне лечения. Болезнь можно спутать с бактериальной пневмонией, при которой назначают антибиотики, но при EVALI такое лечение не поможет .

— Теоретически любую болезнь лучше предотвращать, чем лечить: это на порядок легче и дешевле. Нужно разобраться, зачем человек использует вейп, и помочь ему удовлетворить эту потребность полезным способом. Чаще всего курение — это про неумение управлять стрессом , — отметил ведущий специалист рынка НТИ «Хелснет» Андрей Мартюшев-Поклад.

Лекарство и вакцина от EVALI

В России пока нет статистики по заболеваемости болезнью вейперов, так как первый случай заражения ею выявили официально только в этом году , отметила главврач медцентра «UNI Клиник» Мария Уянаева. До этого были единичные случаи выявления похожего на болезнь вейперов заболевания, но такой диагноз не ставили , добавила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Врач отметила, что болезнь вейперов лечится. Но тактика ведения пациента, по ее словам, зависит от тяжести поражения легких .

— Некоторые нуждаются в подаче кислорода через назальную канюлю или лицевую маску при выраженной гипоксии . При меньшем поражении легких назначают гормональные препараты, глюкокортикостероиды , — отметила Мария Уянаева.

Эксперт подчеркнула, что сейчас нет задачи в разработке препарата или вакцины . Но в теории как в короткие сроки изобрели вакцину от коронавирусной инфекции, так же могут начать разработку специфического лекарства от болезни вейперов, если будет запрос, добавила она.

В целом создать специфическое лекарство на данном этапе затруднительно , отметил эксперт рынка НТИ «Хелснет» Александр Малов.

— Только если химики что-то придумают, из чего делать жидкость инертную, которая не разлагается термически , — сказал он.

Если говорить о возможности профилактики и, например, о вакцине от «попкорновой болезни», то, так как это неинфекционное заболевание, создать такой препарат не представляется возможным , рассказал «Известиям» руководитель Центра превосходства «Персонифицированная медицина» и НИЛ «Генные и клеточные технологии» КФУ Альберт Ризванов. Основную опасность в электронных сигаретах представляет даже не никотин, а химический состав, который добавляют для усиления вкуса .

— Нет смысла делать вакцину, это же загрязняющее вещество, нужно просто как минимум исключить эти химикаты из состава электронных сигарет. Как оказалось, они очень вредны при вдыхании . Тот же глицерин оказывает крайне раздражающее действие, которое может привести к воспалению легочной ткани и развитию различных патологий , — сказал ученый.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Создать вакцину от курения обычных или электронных сигарет невозможно , рассказал «Известиям» директор Центра им. М.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Теоретически можно разработать препарат против вредных веществ, попадающих с дымом, таких как, например, никотин. Но сложность в том, что они в той или иной мере есть в организме человека и участвуют в важных обменных процессах , поэтому у нас есть природная толерантность к ним. Гораздо разумнее использовать пропаганду, чтобы люди не увлекались вредными привычками, — сказал он.