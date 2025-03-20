Задачка из легких: врачи рассказали о главной опасности «попкорновой болезни»
Специфических способов лечения и медикаментозной профилактики так называемой попкорновой болезни, которая возникает из-за курения вейпов, пока не существует, сообщили российские медики. Главная опасность заболевания в том, что оно может нанести серьезный урон здоровью, привести к инвалидизации, а в некоторых случаях иметь летальный исход. Теоретически можно разработать препарат против вредных веществ, попадающих с дымом, но они в той или иной мере есть в организме человека и участвуют в обменных процессах, рассказал глава института-разработчика «Спутника V» Александр Гинцбург. Ранее управление Роспотребнадзора по Томской области предупредило, что в регионе уже имели место случаи заболеваний, возникшие у детей после употребления подобных курительных смесей. Подробнее о заболевании современных подростков — в материале «Известий».
Что такое «попкорновая болезнь»
Сын жителя Тюмени Сергея Попова месяц чувствовал недомогание, и врачи не могли поставить ему диагноз. Главная проблема в том, что никаких явных симптомов пневмонии не было, рассказал он «Известиям».
— У ребенка были ничем не обоснованная головная боль и слабость на протяжении месяца, периодически скакало давление, из-за чего были вынуждены приостановить обучение в школе и начать комплексное обследование. Подозрение на пневмонию поставил только кардиолог и, по сути, случайно: сатурация в сидячем и стоячем положении была нормальной, а лежа падала до 80–83%, — сказал собеседник редакции.
В итоге экстренно сделали КТ легких, на которой и обнаружили повреждения. Главная опасность в том, что и при прослушивании никаких симптомов не было.
— Сын признался, что активно пробовал вейпы, поскольку они модные среди сверстников, приобретали они их через агрегаторы объявлений, — добавил Серей Попов.
Как сказали мужчине врачи, речь может идти и об облитерирующем бронхиолите, однако официально такой диагноз не ставили. Это заболевание также называют «попкорновой болезнью», а официально оно называется EVALI. 19 марта управление Роспотребнадзора по Томской области опубликовало у себя в Telegram-канале сообщение о том, что курение вейпов и электронных сигарет приводит к «попкорновой болезни». Она проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол. Выявляется при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна, говорится в сообщении ведомства.
«В Томске уже имели место случаи заболеваний, возникшие у детей подросткового возраста после употребления подобных курительных смесей. Об этом еще в феврале сообщали СМИ», — добавили в региональном Роспотребнадзоре.
Болезнь вейперов, или EVALI, — острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет, напомнил «Известиям» врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.
— В США заболевание известно с 2019 года. В России оно ранее не регистрировалось, — отметил он.
Симптоматика болезни, по словам врача, похожа на ОРВИ. Для нее характерны недомогание, слабость, кашель, одышка и повышение температуры тела. Инфекционист подчеркнул, что, поскольку симптомы очень неспецифичны и схожи с простудными, заболевание нелегко достоверно диагностировать.
— Патологические изменения в легких, выявленные на КТ как матовое стекло, схожи с вирусными пневмониями, — добавил Андрей Поздняков.
В чем главная опасность болезни вейперов
EVALI — это собирательный образ поражений легких, ассоциированных с употреблением вейпов и электронных сигарет, подчеркнул эксперт рынка НТИ «Хелснет» Александр Малов. Проявления патологоанатомические, по данным литературы, могут быть весьма разнообразными, включая альвеолит, пневмонит, интерстициальные поражения. Это «универсальный» негативный отзыв легких на воздействие повреждающих факторов. В случае вейпов и электронных сигарет это продукты термической деградации используемой жидкости.
— Наиболее частые осложнения — это присоединение вторичной инфекции, развитие дыхательной недостаточности, вплоть до острого респираторного дистресс-синдрома, при котором пациенты не способны дышать без аппаратной поддержки, — отметил он.
Существующая на данный момент статистика свидетельствует о том, что новая болезнь EVALI может нанести серьезный урон здоровью, привести к инвалидизации, а в некоторых случаях иметь летальный исход, отметил ведущий специалист рынка НТИ «Хелснет» Андрей Мартюшев-Поклад. Масла и другие компоненты жидкостей для вейпов попадают в легкие, повреждают их и вызывают воспалительный ответ. Это может способствовать аллергическому воспалению и развитию инфекций. Кроме того, из-за изменений в бронхах и ткани легких нарушается естественный газообмен, что приводит к гипоксии, отметил он.
Ситуация осложняется тем, что диагностика заболевания затруднена из-за схожести с другими состояниями, а специальных исследований не существует, добавил эксперт. Диагноз часто ставится методом исключения, когда нет улучшений на фоне лечения. Болезнь можно спутать с бактериальной пневмонией, при которой назначают антибиотики, но при EVALI такое лечение не поможет.
— Теоретически любую болезнь лучше предотвращать, чем лечить: это на порядок легче и дешевле. Нужно разобраться, зачем человек использует вейп, и помочь ему удовлетворить эту потребность полезным способом. Чаще всего курение — это про неумение управлять стрессом, — отметил ведущий специалист рынка НТИ «Хелснет» Андрей Мартюшев-Поклад.
Лекарство и вакцина от EVALI
В России пока нет статистики по заболеваемости болезнью вейперов, так как первый случай заражения ею выявили официально только в этом году, отметила главврач медцентра «UNI Клиник» Мария Уянаева. До этого были единичные случаи выявления похожего на болезнь вейперов заболевания, но такой диагноз не ставили, добавила она.
Врач отметила, что болезнь вейперов лечится. Но тактика ведения пациента, по ее словам, зависит от тяжести поражения легких.
— Некоторые нуждаются в подаче кислорода через назальную канюлю или лицевую маску при выраженной гипоксии. При меньшем поражении легких назначают гормональные препараты, глюкокортикостероиды, — отметила Мария Уянаева.
Эксперт подчеркнула, что сейчас нет задачи в разработке препарата или вакцины. Но в теории как в короткие сроки изобрели вакцину от коронавирусной инфекции, так же могут начать разработку специфического лекарства от болезни вейперов, если будет запрос, добавила она.
В целом создать специфическое лекарство на данном этапе затруднительно, отметил эксперт рынка НТИ «Хелснет» Александр Малов.
— Только если химики что-то придумают, из чего делать жидкость инертную, которая не разлагается термически, — сказал он.
Если говорить о возможности профилактики и, например, о вакцине от «попкорновой болезни», то, так как это неинфекционное заболевание, создать такой препарат не представляется возможным, рассказал «Известиям» руководитель Центра превосходства «Персонифицированная медицина» и НИЛ «Генные и клеточные технологии» КФУ Альберт Ризванов. Основную опасность в электронных сигаретах представляет даже не никотин, а химический состав, который добавляют для усиления вкуса.
— Нет смысла делать вакцину, это же загрязняющее вещество, нужно просто как минимум исключить эти химикаты из состава электронных сигарет. Как оказалось, они очень вредны при вдыхании. Тот же глицерин оказывает крайне раздражающее действие, которое может привести к воспалению легочной ткани и развитию различных патологий, — сказал ученый.
Создать вакцину от курения обычных или электронных сигарет невозможно, рассказал «Известиям» директор Центра им. М.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
— Теоретически можно разработать препарат против вредных веществ, попадающих с дымом, таких как, например, никотин. Но сложность в том, что они в той или иной мере есть в организме человека и участвуют в важных обменных процессах, поэтому у нас есть природная толерантность к ним. Гораздо разумнее использовать пропаганду, чтобы люди не увлекались вредными привычками, — сказал он.
Что касается эпидемии, то статистика заболеваемости на примере других стран (Китай, США), где использование вейпов имеет более длительную историю, говорит о прямой зависимости между количеством употребляющих и частотой случаев EVALI, поэтому ситуация серьезная, подчеркнули эксперты.