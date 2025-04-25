Уиткофф покинул Кремль после переговоров с Путиным

Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, покинул Кремль после прошедших 25 апреля переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Встреча двух сторон продолжалась около трех часов.

О начале переговоров 25 апреля проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Позже в Telegram-канале Кремля появилось видео встречи российского лидера и Уиткоффа. Стороны начали с краткого обмена приветствиями на английском языке.

Перед встречей Уиткофф прогулялся по улице Старый Арбат в Москве в сопровождении спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, сообщил корреспондент «Известий».

22 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Уиткофф прилетит в Россию на текущей неделе с целью продолжить переговоры с Путиным. Она также отметила, что спецпосланник президента США и сам глава страны Дональд Трамп считают, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине движутся в правильном направлении.

До этого встреча Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Песков до начала переговоров назвал встречу Путина и Уиткоффа хорошей возможностью, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.