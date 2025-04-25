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Портрет корреспондента «Известий» Федорчака установили в Зале славы КФУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Зайковский
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Портрет погибшего в зоне спецоперации по защите Донбасса корреспондента «Известий» Александра Федорчака установили в Зале славы крымской журналистики Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского. Об этом 25 апреля сообщила заведующая кафедрой журналистики Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. В.И. Вернадского Диана Первых.

«В наш Зал славы крымской журналистики, который был открыт два года назад <…> введен наш выпускник. Наш любимый выпускник, которым мы безмерно гордимся, — Александр Федорчак. Он учился в этих стенах на нашем факультете в течение семи лет, то есть с 2013 по 2020 год. Он очень любил свою альма-матер. Он часто сюда приходил в гости, он общался до последнего со своими преподавателями», — рассказала она.

По ее словам, Федорчак всегда будет гордостью учебного заведения, поэтому кафедра журналистики будет делать всё возможное для того, чтобы увековечить его память. Так, например, некоторые студенты уже пишут свои дипломные работы по жизни и творчеству корреспондента «Известий».

Кроме того, Первых добавила, что его портрет будет находиться рядом с изображениями выдающихся людей, которые внесли вклад в крымскую журналистику.

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О гибели Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и Харьковской области. Последний репортаж журналиста о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

28 марта проститься с погибшим в зоне специальной военной операции (СВО) корреспондентом пришли его родственники, друзья и коллеги.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Федорчака орденом Мужества посмертно.

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