Прощание с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком проходит в Крыму

Прощание с корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком проходит 28 марта в Крыму.

Проститься с погибшим в зоне специальной военной операции (СВО) корреспондентом пришли его родственники, друзья и коллеги.

О гибели Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гибель Федорчака в зоне спецоперации — новое преступление руководства Украины против свободы слова и оно не будет предано забвению.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, в свою очередь, назвал гибель Федорчака страшной потерей и отметил талант журналиста, у которого «впереди должно было быть еще много сюжетов».