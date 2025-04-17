Путин наградил корреспондента «Известий» Федорчака орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно корреспондентов «Известий» Александра Федорчака и Первого канала Анны Прокофьевой, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова. Соответствующий указ опубликован 17 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долго, наградить: орденом Мужества <...> Федорчака Александра Сергеевича», — сказано в документе.

К тому же медалью «За Отвагу» был награжден оператор Дмитрий Волков, ранее раненный в Белгородской области.

О гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. В тот же день погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Позднее, 26 марта, стало известно о гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Машина со съемочной группой подорвалась на мине, установленной украинскими боевиками в Белгородской области.

25 марта заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что убийства российских журналистов рассматриваются как продолжение нацистской практики со стороны Украины.