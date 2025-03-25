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Косачев назвал гибель Федорчака продолжением нацистской практики со стороны Киева

Косачев: гибель Федорчака — продолжение нацистской практики Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Гибель корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне специальной военной операции (СВО) рассматривается как продолжение нацистской практики со стороны Украины. Об этом 25 марта заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«По международному праву, по Женевским конвенциям журналисты в зоне боевых конфликтов, включая и военных корреспондентов, приравниваются к мирным жителям. И поэтому такие удары — это продолжение практики, чудовищной, нацистской практики киевских властей, которые бьют по мирному населению», — сказал он в беседе с «Известиями».

Косачев также упомянул, что помимо Федорчака на фронте погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. По его словам, растущее число погибших журналистов свидетельствует о том, что эти трагедии не являются случайными. Это целенаправленные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) тех, кто освещает реальное положение дел в зоне конфликта.

«Именно такая правда не нужна украинским властям, она для них опасна, смертельна опасна. И именно поэтому они бьют по очевидно гражданским целям, в том числе по машинам, на которых есть все необходимые обозначения, что там едут журналисты, что это работает пресса», — заявил заместитель председателя СФ.

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О гибели Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

В этот же день также в зоне СВО погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком.

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