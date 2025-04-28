Игра на выжимание: пальмовое масло запретят в продукции для школ и детских садов

Пальмовое масло исчезнет из школ, вузов и детских садов. Законопроект о его запрете в молочной, хлебобулочной и кондитерской продукции для учебных заведений готовят к внесению в Госдуму в весеннюю сессию, узнали «Известия». Ранее ее спикер Вячеслав Володин поручал проработать вопрос об ограничении импорта пальмового масла и сокращении его использования в пищевой промышленности.

Почему пальмовое масло хотят запретить

Вячеслав Володин еще в начале апреля поручил председателю комитета по аграрным вопросам нижней палаты парламента, академику РАН Владимиру Кашину подготовить предложения, которые ограничат оборот пальмового масла в России. В частности, речь идет о сокращении импорта и использования этой продукции в пищевой промышленности, говорится в документах за подписью председателя нижней палаты парламента. Как узнали «Известия», первый законопроект на эту тему поступит в Госдуму уже в весеннюю сессию. Редакция направила запрос в аппарат Вячеслава Володина.

— Недопустимо, чтобы в составе молочной, хлебобулочной, кондитерской и другой продукции, которые предлагают в детских садах, школьных и студенческих столовых, содержались искусственные заменители и пальмовое масло, — сказал Владимир Кашин «Известиям».

Именно поэтому следует легализовать запрет на его использование в этих продуктах, которые будут закупать учебные заведения, отметил он. Школы, детские сады и другие организации должны будут указать это требование в техническом задании при государственных закупках.

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При плановом контроле Роспотребнадзор и Россельхознадзор смогут оценивать, соответствует ли продукция заявленным требованиям.

Владимир Кашин упомянул, что эксперты до сих пор ведут полемику о том, насколько безопасно пальмовое масло. Уже понятно, что оно уступает другим видам масла по содержанию полезных веществ — например, оливковому, подсолнечному или льняному, заметил депутат.

— Но пальмовое масло стабильно используют в РФ. Так, например, по данным ФТС и производителей молочки, импорт этой продукции и ее фракций за последние годы находится на уровне 1 млн т. Причем фактически весь объем идет в пищевую промышленность. Так, 30% закупленного пальмового масла уходит в кондитерскую отрасль, еще 25% участвует в приготовлении фастфудов, 15% идет на производство хлебобулочных изделий, а оставшаяся доля — в молочную промышленность, на производство маргаринов и спредов, — отметил он.

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По словам Владимира Кашина, объемы производства натурального молока в РФ пока недостаточны для того, чтобы обеспечить население страны молочной продукцией и заместить поступающий импорт. Уровень самообеспечения по молоку и его производным в России составляет около 87%, хотя в доктрине продовольственной безопасности этот показатель определен на уровне не ниже 90%, пояснил эксперт. В итоге сегодня один человек потребляет всего 220 кг натурального молока в год, в то время как рекомендуемая медицинская норма — 320 кг.

Производители наращивают производство молокосодержащей продукции, заменяя животные жиры на растительные, в том числе за счет «пальмы». При этом те компании, которые «прячут» такие жиры в составе молочной продукции, то есть изготавливают фальсификат, не всегда сокращают стоимость товара, поэтому новый запрет не скажется на цене продукции, полагает депутат.

В Минсельхозе «Известиям» сказали, что получили предложение Владимира Кашина и рассмотрят его в установленном порядке.

Почему пальмовое масло попадает в фальсификат

Качественное пальмовое масло безвредно, подчеркнул «Известиям» зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Это косвенно подтверждается тем, что его активно использовали в детском питании в качестве заменителя материнского молока во времена СССР, отметил он.

— При производстве ряда продуктов, в первую очередь в кондитерской отрасли, пальмовое масло сложно заменить. Его характеристики создают преимущество перед другими видами масел — например, в нем почти нет холестерина, оно имеет полутвердую структуру и не нуждается в дополнительных манипуляциях при использовании. Кроме того, у «пальмы» от природы нейтральный вкус и запах, что является серьезным преимуществом для многих отраслей, — отметил он.

Эксперт пояснил: к пальмовому маслу негативно относятся из-за того, что с его помощью производят фальсификат. То есть заменяют животные жиры на растительные и не указывают в составе продукции. Но доля такого фальсификата составляет всего лишь около 5%, по оценкам Роскачества.

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Между тем в Госдуме серьезно обеспокоены распространением молочного фальсификата в РФ, сказала «Известиям» зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Именно на него поступает достаточно много жалоб — часть производителей удешевляют таким образом свою продукцию, заметила она.

Изготовители не только не указывают наличие растительного компонента на этикетке, но и превышают его допустимый уровень при изготовлении молокосодержащей продукции. Технический регламент по безопасности молока требует, чтобы доля растительных жиров не превышала 50%. Поэтому депутат предлагает серьезно ужесточить наказание для производителей молочного фальсификата.

— В случае нарушений с компаний следует взимать оборотные штрафы в размере до 15% от выручки. Это предложение уже прорабатывают в комитете по аграрным вопросам. Именно такой подход может сделать невыгодным производство фальсифицированной продукции. Для сравнения, сейчас штраф за подобное нарушение составляет 300 тыс. рублей. Такие невысокие санкции делают изготовление фальсификата выгодным, тогда как оборотные штрафы могут стать более болезненными для компаний, — отметила депутат.

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В Россельхознадзоре поддерживают такой подход, отметила она.

«Известия» направили запросы в Россельхознадзор, Роспотребнадзор и регионы. В «Союзмолоке», Российском союзе пекарей, а также в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности и Масложировом союзе на вопросы редакции не ответили.

Проблема фальсификации различных видов пищевой продукции с помощью скрытого использования пальмового масла действительно стоит очень остро, подтвердил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. При этом само пальмовое масло значительно различается по своим свойствам в зависимости от технологии получения, добавил он.

— Например, нерафинированное пальмовое масло не проходит никаких обработок и сохраняет витамины А, Е, антиоксиданты, ненасыщенные жиры и другие полезные вещества, которые при умеренном употреблении оказывают положительное воздействие на организм, — сказал он «Известиям». — Но в процессе обработки в таком масле могут образовываться трансжиры, которые Всемирная организация здравоохранения винит в увеличении числа сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, при ненадлежащей термической обработке в пальмовом масле, как и в других видах масел, могут образовываться канцерогены.

Получается, что опасность для потребителя представляет именно скрытое использование определенных разновидностей пальмового масла, добавил Олег Павлов. Поэтому законодательные решения, направленные на ограничение таких недобросовестных практик, вполне своевременны, уверен эксперт.