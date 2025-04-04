Нежирно будет: 25% сливочного масла после проверок по всей стране оказалось некачественным

Почти четверть проверенного Россельхознадзором сливочного масла оказалась некачественной, в том числе фальсификатом . Как сообщили «Известиям» в федеральной службе, в целом доля молока и молочной продукции, в которой нашли нарушения, составила 13% . Тем временем после масштабных проверок 14 производителей некачественной молочной продукции, о которых ранее писали «Известия», возбуждены уголовные и административные дела. Несмотря на обязательную маркировку, фальсификат сегодня фактически не блокируется на кассах, заявили в Госдуме. Депутаты предложили поправки в законодательство, чтобы оперативно изымать и блокировать продажу некачественных товаров и фальсификата . Каков масштаб проблемы и какие у нее решения — разбирались «Известия».

Количество фальсификата молочной продукции

По итогам проведенных Россельхознадзором лабораторных исследований за 2024 год проб молока и молочной продукции выяснилось, что 13,09% из них не соответствовали составу, который заявляли производители . Всего было отобрано 10 199 образцов продукции. Об этом рассказали «Известиям» в службе. Больше всего фальсификата — в 24,82% проб — у сливочного масла. Далее следуют сыры (16,18%), творог (14,40%), сухое молоко (13,24%) и сметана (11,22%).

Большая доля пришлась на отечественных производителей — у 15,37% из 8 648 образцов состав отличался от заявленного производителем, отметили в Россельхознадзоре. В целом, как сообщили в ведомстве, по итогам 2024 года по сравнению с 2023-м доля такой молочной продукции выросла с 12,04% до 13,9% .

Самые частые нарушения: несоответствие массовой доли жира, фальсификация молока жирами немолочного происхождения, присутствие крахмала, соды, пищевых добавок и органических кислот, не заявленных в составе продукта . Кроме того, в ряде случаев Россельхознадзор выявлял в продукции запрещенную к использованию в РФ микробную трансглютаминазу.

— Представленные данные отражают исключительно процент выявленных нарушений по итогам исследований Россельхознадзора части рынка молочной продукции. На основе этих данных нельзя делать выводы о состоянии рынка в целом, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

Тревожность ситуации с большим количеством фальсификата «молочки» на рынке подтверждают недавние проверки ведомства в отношении 14 предприятий , о которых ранее писали «Известия». Проконтролировать их работу Генпрокуратуру попросил глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов на основании результатов лабораторных исследований. Среди этих компаний — АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром», ООО «Лав Продукт», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Восход», ООО «Горизонт», ООО «Сливочная страна», ООО «Молсбыт», ООО «Милково» и ООО «Мосальский молочный завод» .

Образцы для их проверок приобретались в магазинах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф», «Сезон» и других, а сами предприятия-производители находились на территории 10 регионов , в их числе Московская, Ленинградская, Тверская, Ивановская, Саратовская, Курская, Тульская области и Татарстан.

«В отношении производителей и партий продукции, указанных в обращении, территориальные управления Россельхознадзора провели четыре выездных проверки, 353 профилактических мероприятия, по итогам которых вынесено 15 постановлений об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, объявлено 45 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований . 18 пользователям заблокирован доступ в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии, вынесены решения о признании деклараций о соответствии недействительными в отношении молочной продукции восьми производителей», — говорится в ответе Олегу Павлову, с котором ознакомились «Известия».

Результаты выявленного фальсификата у данных производителей подтвердили также прокуратура и Роспотребнадзор. В одном из случаев производитель оказался предприятием-призраком. Прокуратура Тульской области, выехав для внеплановой проверки ООО «Мосальский молочный завод» по адресу Тульская область, Щекинский район, деревня Кузьмино-Доможирово, ул. Школьная дом 22, не обнаружила там предприятия.

А прокуратура Тверской области возбудила уголовное дело в отношении АО «ТМК «Тверца» из-за того, что предприятие, несмотря на запрет прекратить производство продукции, не соответствующей качеству, продолжило свою деятельность .

— Несмотря на то, что правительство создало все условия для выявления и блокировки фальсификата с использованием госсистем маркировки, отсутствие согласования необходимых нормативных актов со стороны Минэка, к сожалению, не позволяет блокировать нелегальную продукцию на кассах и при госзакупках . Как только этот механизм заработает, то ситуация с продажей подделок молочной продукции потребителям будет сведена к нулю, — пояснил «Известиям» Олег Павлов.

По его словам, естественно, продажа некачественной продукции чревата в том числе последствиями для здоровья потребителей, включая опасные отравления .

Отметим, что одно из громких обвинений при продаже фальсифицированной продукции прозвучало в адрес торговой сети «Светофор». Россельхознадзор заявил, что сеть является площадкой для сбыта поддельных товаров . «В феврале и марте текущего года в торговых точках указанной сети в ряде регионов страны зафиксированы оборот фальсифицированных продуктов, грубые нарушения требований техрегламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости», — указано на сайте Россельхознадзора. По информации ведомства, все небезопасные продукты были утилизированы. По суду приостановили работу 76 магазинов .

Почему фальсификат не блокируется на кассах

Как пояснили «Известиям» в Госдуме, в России введена маркировка молочной продукции, однако ее фальсификат не блокируется на кассах .

— Проблема в том, что фальсификат оперативно не блокируется на кассах. В связи с этим я подготовил поправки в законодательство, которые уже поддержали Роспотребнадзор и Минпромторг, но Минэкономразвития их не поддерживает. То есть мы создали в России единственную в мире систему маркировки товаров, которая позволяет защищать здоровье нашей нации. Она бы могла начать себя окупать, но мы до сих пор ее использовать в полную силу не можем , — пояснил «Известиям» зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, представитель фракции «Единая Россия» Сергей Лисовский.

В связи с этим депутат направил обращение в адрес вице-премьера, руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко с предложением внести изменения в законодательство и наделить представителей Роспотребнадзора (главных санитарных врачей и их заместителей) правом выносить постановления о запрете или приостановке продажи не соответствующей требованиям продукции .

В настоящее время постановлением правительства № 1944 установлено основание запрета реализации маркируемых товаров — оно может быть принято по решению органов госконтроля в пределах их полномочий . Однако федеральный закон «О государственном контроле и муниципальном надзоре» позволяет ограничить оборот таких товаров только в судебном порядке. При этом ст. 90 закона предусматривает право установить иные решения о видах контроля.

«Известия» направили запросы в Минпромторг, аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко с просьбой высказать свое отношение к разработанным поправкам.

В Минэкономразвития также отметили, что механизмы запрета обращения фальсифицированной продукции уже утверждены Федеральным законом «О техническом регулировании», а перечень случаев запрета продажи продукции на кассе утвержден постановлением правительства РФ от 21.11.2023 № 1944 .

— При этом вопрос совершенствования механизма блокировки фальсифицированной продукции на кассах (или механизма запрета продажи фальсифицированной продукции) прорабатывается на различных площадках, в том числе на площадке Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции , — сообщили пресс-службе министерства.

В рамках этой работы Минэкономразвития рассматривало поправки, подготовленные Сергеем Лисовским, и сейчас рассмотрение продолжается, добавили в ведомстве.

В ЦРПТ отметили, что результаты исследований показывают повышение эффективности проверок Россельхознадзора, который проводит их более адресно в отношении явных нарушителей и выявляет нарушения, в том числе и фальсификат.

Как утверждают в ЦРПТ, общий уровень фальсификата в молочной продукции в России снизился с 30% до 0,02%.

— Такое сокращение уровня фальсификата произошло благодаря интеграции системы маркировки с «Меркурием»: при оформлении производственного ветеринарного сертификата производитель подает сведения об использованном сырье в «Меркурий» . Когда промаркированная продукция вводится в оборот, производитель подает такой же ветеринарный сертификат в систему «Честный знак». Там происходит проверка на соответствие ветеринарному сертификату. Только потом каждая единица, связанная с сертификатом, продолжает двигаться до потребителя. Если впоследствии сертификат аннулируется, товар сразу же подсвечивается для органов контроля, бизнеса и потребителя , — пояснили в пресс-службе организации.

Также «Известия» направили запрос в «Союзмолоко» с просьбой дать свою оценку ситуации с фальсификатом на рынке. В феврале этого года в объединении также заявили о том, что фиксируют увеличение доли некачественной молочной продукции, особенно сложная ситуация складывается в сегменте сыров и сливочного масла . Поэтому, как указали в «Союзмолоке», по госконтрактам чаще всего поставляют, в том числе в детские сады или школы, продукты с заменителем молочного жира под видом молочных. Чтобы снизить угрозу, объединение предлагает интегрировать систему госзакупок с ФГИС «Меркурий», которая отслеживает продукцию, и закрепить это в законе.

— Контроль за бизнесом необходимо ужесточать, и дело не только и не столько в отмене внеплановых проверок, это должны быть регулярные инспекции контролирующих органов на предприятия , — заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, безусловно, сейчас бизнес переживает непростое время и нуждается в поддержке, но при этом он должен выпускать качественную продукцию, которая не представляет угрозы для здоровья потребителей .

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в качестве причины роста фальсификата назвал тот факт, что потребители стараются купить товар подешевле, поэтому торговые сети выставляют ценовые требования к производителями . Однако, по его словам, удешевление товара происходит в основном за счет снижения его себестоимости, то есть использования более дешевых компонентов для производства.