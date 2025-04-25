Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после снятия соперника с турнира
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде после снятия сербского спортсмена Ласло Джере. Встреча должна была пройти 25 апреля.
О причинах решения сербского теннисиста не сообщается.
В третьем круге российский спортсмен сыграет с победителем матча Хуан-Мануэль Серундоло — Феликс Оже-Альяссим.
18 апреля сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину и вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Встреча двух спортсменов завершилась со счетом 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 47 минут.