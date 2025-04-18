Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Барселоне

Российский теннисист Карен Хачанов 18 апреля обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину и вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне.

Встреча двух спортсменов завершилась со счетом 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 47 минут. На счету 28-летнего россиянина шесть эйсов, двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 12, уточняет «Спорт-Экспресс».

В следующем матче Хачанову предстоит столкнуться с победителем встречи между Хольгером Руне из Дании и Каспером Руудом из Норвегии.

14 апреля российский теннисист Андрей Рублев обыграл нидерландца Йеспера де Йонга в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. За встречу россиянин три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал всего пять брейк-пойнтов из шести.