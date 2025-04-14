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Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне

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Фото: TASS/SEBASTIEN NOGIER
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Российский теннисист Андрей Рублев в понедельник, 14 апреля, обыграл нидерландца Йеспера де Йонга в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Барселоне.

Матч продлился 1 час 5 минут и закончился со счетом — 6:1, 6:3, сообщает «Спорт-Экспресс».

За встречу россиянин три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал всего пять брейк-пойнтов из шести. При этом его соперник допустил два эйса, три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В следующем матче Рублеву предстоит столкнуться с победителем встречи между швейцарцем Стэном Вавринкой и испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

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Ранее, 23 марта, Рублев не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Майами. Он роиграл в матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Майами спортсмену из Бельгии Зизу Бергсу со счетом 7:5, 6:4.

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