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Рублев не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Майами

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Фото: Global Look Press/IMAGO/NOUSHAD
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Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Майами спортсмену из Бельгии Зизу Бергсу. Игра состоялась 22 марта и завершилась со счетом 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту.

27-летний россиянин сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал брейк-пойнт. У его соперника семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи, сообщает «Спорт-Экспресс».

Следующим соперником 25-летнего бельгийского теннисиста станет победить матча Маттео Берреттини (Италия) — Юго Гастон (Франция).

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Накануне, 21 марта, российский теннисист Даниил Медведев в полуфинальном матче турнира АТР проиграл спортсмену из Испании Хауме Муньяру и не смог выйти в третий круг соревнований. Игра закончилась со счетом 2:6, 3:6.

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