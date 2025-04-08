Тяжелый старт: чего ждать от Рублева и Медведева в Монте-Карло

Медведев и Хачанов выдали сумасшедший матч, на двоих сделав 17 брейков. Восемь у Карена, девять у Даниила, который в итоге забрал этот почти трехчасовой триллер. Во втором сете Хачанова беспокоила спина — он вызвал физиотерапевта, но отказался от обезболивающих. В конце матча у Медведева начались судороги, и со сведенной ногой он выиграл два решающих розыгрыша. Дальше Медведев сыграет с Александром Мюллером, наблюдавшим за русской битвой с трибуны. Хачанов отыгрался в первом сете с 1:5, во втором с 1:4, в третьем с 0:2.

Хорошие знакомые

В личных встречах Даниил вел у Карена со счетом 6:2, при этом их последний матч состоялся как раз в Монте-Карло. Год назад Хачанов выбил Медведева в двух сетах в 1/8 финала, но в четвертьфинале не смог переиграть Стефаноса Циципаса. В этот раз жребий свел россиян уже в первом круге. Это можно объяснить падением в рейтинге. Даниил в этот раз был посеян только под девятым номером (на прошлом «Мастерсе» в княжестве был четвертым), Карен в число сеяных не попал (в 2024-м был 15-м). Хачанов не блещет в этом сезоне. Два матча в одиночке он выиграл пока только на одном турнире — Australian Open. После странного поражения в Мельбурне от Алекса Микельсена россиянин так и не может найти свою игру.

Расстраивает своих фанатов и Даниил. Пожалуй, только в Индиан-Уэллсе Медведев играл на уровне топ-10, а после этого неожиданно вылетел в 1/32 «Мастерса» в Майами от низкорейтингового Хауме Муньяра. Сам Медведев объяснил то поражение плохим состоянием и сказал, что хорошо подготовится к грунтовому сезону. В Монте-Карло он пошел еще дальше, пошутив, что выиграет все турниры на грунте в этом сезоне.

«Я выиграю все три «Мастерса» и закончу вишенкой на торте — победой на «Ролан Гаррос» (смеется). Нет, я не знаю, — отметил Медведев. — Мне не нравятся такие прогнозы, потому что я всё равно всегда хочу победить и мне удалось однажды выиграть Рим. Но если я не выиграю, то, наверное, в Монте-Карло (тут грунт точно не намного медленнее, чем покрытие в Майами и Индиан-Уэллсе). При этом первый круг против Карена будет тем еще испытанием».

Опасения Даниила были понятны: играть против соотечественников всегда непросто.

«Сейчас первый турнир на грунте, сразу же первый матч для нас обоих такой тяжелый психологически, потому что очень хорошо знаем друг друга, — объяснял Хачанов. — Во-вторых, в плане уровня сразу же встречаемся друг с другом — тяжелый матч для обоих».

Невероятный камбэк

Но вряд ли Карен мог представить, что сюжет будет настолько закрученным. Хотя первый сет, казалось, полностью складывается по сценарию Медведева. Даниил сделал брейк в четвертом гейме (3:1), а в шестом вновь взял подачу соперника (5:1). Но тут с Даниилом начались странные вещи. Сначала он не смог подать на сет, а потом на 10 минут буквально выключился из игры. Первая ракетка России «вернулся», когда Карен сравнял счет (5:5). Даниил наконец-то взял свою подачу, а потом и неожиданно сделал еще один брейк, забрав партию.

Когда во втором сете Медведев вновь быстро сделал брейк (3:1), а потом взял свою подачу, то показалось, что матч вот-вот закончится. Плюс Хачанов взял медицинский перерыв. Но после него Карен вновь включился на полную и на этот раз заиграл так мощно, что выиграл пять геймов подряд. Причем Даниил не проваливал розыгрыши, просто Карен показывал теннис топ-уровня.

Так дело перешло в финальный сет, который вновь начался с брейка Медведева (2:0). Однако, когда Хачанов вновь быстро сравнял счет после серии двойных ошибок от Даниила (2:2), стало понятно, что матч затянется. После этого парад брейков продолжился. Начиная со счета 4:2 парни брали только подачи друг друга. И первым дрогнул Карен. При 5:4 Хачанов вновь плохо подал, хотя у Даниила свело ногу и последние розыгрыши он играл буквально на одной ноге.

«Я хорошо тренировался перед турниром — и на тренировках играл лучше, чем в матче с Кареном, — подчеркнул Медведев в интервью на корте. — Хотя в целом я доволен своей игрой. Это был первый матч на грунте в сезоне, и для меня это не самое любимое покрытие. Поэтому у меня были недостаточно хорошие удары и решения в важные моменты. Но я рад, что победил. Я смотрел сегодняшние матчи — и там везде было много брейков. Карен сегодня не подал, по-моему, ни одного эйса. Так что корт довольно медленный. В целом я доволен своим уровнем и жду дальнейших матчей. Со мной всё в порядке, несмотря на судороги».

Дальше Медведеву играть с Александром Мюллером. Это будет второй матч их очного противостояния — на Уимблдоне-2024 россиянин оказался сильнее на ранней стадии в четырех сетах.

Первая проверка

Еще один россиянин, Андрей Рублев, попал в восьмерку сеяных игроков и пропускал первый круг. Во втором его ждет встреча с опытнейшим французом Гаэлем Монфисом. Но самое интересное, что это будет первый матч, когда в боксе Андрея будет присутствовать легенда российского спорта Марат Сафин. Он будет тренировать Рублева на время грунтового сезона. Фернандо Висенте при этом останется основным наставником теннисиста.

Напомним, что в 2024 году Андрей провел неоднозначный сезон. Он выиграл «Мастерс» в Мадриде, победив на пути к трофею Карлоса Алькараса, а также дошел до финала в Монреале. Однако, несмотря на успехи, россиянин столкнулся и со множеством неудач, в том числе с поражениями в первых раундах и дисквалификацией в Дубае за поведение.

Вспышки гнева и частое причинение вреда самому себе стали его визитной карточкой, и после скандального поражения на Уимблдоне Андрей обратился за помощью к Сафину, который помог ему утихомирить пыл.

А на Australian Open – 2025 Андрей раскрыл подробности своих разговоров с Сафиным.

«Я принимал таблетки от депрессии, но они совсем не помогали. Затем я перестал, и Сафин очень помог мне своими беседами. Как именно? Он помог мне многое осознать, и тогда я начал работать с психологом. Я многое узнал о себе и больше не чувствую безумного беспокойства и стресса из-за того, что не знаю, что делать со своей жизнью», — сказал Рублев в интервью The Guardian.

45-летний Сафин — заслуженный мастер спорта России, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде в течение девяти недель. Он является триумфатором двух турниров Большого шлема, двукратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России и победителем 17 турниров ATP (из них 15 — в одиночном разряде). Член Международного зала теннисной славы с 2016 года. Во время выступлений Марат считался мастером грунта, но, как и Рублев, не всегда мог совладать со своими эмоциями. Сотрудничество с Андреем станет для него первой серьезной тренерской работой.