Сенат Пакистана осудил попытки Индии связать страну с терактом в Кашмире
Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию против попытки Индии связать страну с терактом в Кашмире. Об этом 25 апреля сообщается на странице сената в социальной сети Х (бывш. Twitter).
«Сенат Пакистана <...> отвергает все легкомысленные и безосновательные попытки связать Пакистан с нападением на Пахалгам, совершенным 22 апреля 2025 года в <...> Джамму и Кашмире», — указано в документе.
В резолюции, предложенной заместителем премьер-министра и главой МИД Пакистана Исхаком Даром, отмечается, что государство способно защитить свой суверенитет и территориальную целостность, поэтому на любую агрессию с индийской стороны будет дан решительный ответ.
Пакистан осуждает заявление Индии о заморозке договора по водам реки Инд 1960 года, это «является вопиющим нарушением договора и, несомненно, равносильно акту войны», подчеркивается в документе.
Ранее в этот день СМИ сообщили, что министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал выдворить всех граждан Пакистана. По данным агентства ANI News, индийские министры и другие высокопоставленные чиновники страны проведут встречу по договору о водах Инда.
Накануне МИД Индии опубликовал заявление о решении приостановить действие договора, тем самым прекратив подачу воды из потока в Пакистан. Тогда же индийские власти объявили о приостановке выдачи виз для граждан Пакистана в связи с террористическим актом при нападении на мирных жителей и туристов 22 апреля в Пахалгаме на юге Кашмира, результате которого погибли 27 человек.