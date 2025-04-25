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Сенат Пакистана осудил попытки Индии связать страну с терактом в Кашмире

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Фото: REUTERS/Sanna Irshad Mattoo
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Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию против попытки Индии связать страну с терактом в Кашмире. Об этом 25 апреля сообщается на странице сената в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«Сенат Пакистана <...> отвергает все легкомысленные и безосновательные попытки связать Пакистан с нападением на Пахалгам, совершенным 22 апреля 2025 года в <...> Джамму и Кашмире», — указано в документе.

В резолюции, предложенной заместителем премьер-министра и главой МИД Пакистана Исхаком Даром, отмечается, что государство способно защитить свой суверенитет и территориальную целостность, поэтому на любую агрессию с индийской стороны будет дан решительный ответ.

Пакистан осуждает заявление Индии о заморозке договора по водам реки Инд 1960 года, это «является вопиющим нарушением договора и, несомненно, равносильно акту войны», подчеркивается в документе.

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Ранее в этот день СМИ сообщили, что министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал выдворить всех граждан Пакистана. По данным агентства ANI News, индийские министры и другие высокопоставленные чиновники страны проведут встречу по договору о водах Инда.

Накануне МИД Индии опубликовал заявление о решении приостановить действие договора, тем самым прекратив подачу воды из потока в Пакистан. Тогда же индийские власти объявили о приостановке выдачи виз для граждан Пакистана в связи с террористическим актом при нападении на мирных жителей и туристов 22 апреля в Пахалгаме на юге Кашмира, результате которого погибли 27 человек.

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