Глава МВД Индии призвал выдворить граждан Пакистана

Министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал выдворить всех граждан Пакистана и принять меры для обеспечения их скорейшего возвращения на родину. Об этом 25 апреля сообщило агентство ANI News.

«Шах обратился к главным министрам с просьбой принять меры для обеспечения скорейшего возвращения людей в Пакистан», — сказано в сообщении.

Кроме того, источники сообщили агентству, что индийские министры и другие высокопоставленные чиновники страны проведут встречу по Договору о водах Инда 1960 года. Уточняется, что Индия уже оповестила Пакистан письмом о приостановке действия договора.

Ранее, 24 апреля, МИД Индии опубликовал заявление о решении приостановить действие договора о водах реки Инд 1960 года, тем самым прекратив подачу воды из потока в Пакистан. Помимо этого, 24 апреля правительство Индии объявило о приостановке выдачи виз для граждан Пакистана, покинуть страну им необходимо до 27 апреля.

Такое решение было принято в связи с террористическим актом при нападении на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира. В результате 22 апреля погибли 27 человек, среди которых были иностранцы, женщины и пожилые люди.