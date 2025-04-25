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Собянин рассказал о планах развития «МЭШ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В этом году продолжится внедрение сервисов «Московской электронной школы» в регионах России, рассказал мэр Сергей Собянин.

Во время учебного года различными сервисами «МЭШ» ежедневно пользуются в среднем 4,5 млн раз. Среди них — «Электронный дневник», «Электронный журнал», «Библиотека «МЭШ», «Цифровой учитель».

«Опыт Москвы масштабируется в регионы. «МЭШ» уже пользуются свыше 4 млн жителей Московской, Калужской, Тюменской областей, Татарстана и Дагестана. А всего по стране — больше 7 млн учеников, родителей и педагогов», — отметил Собянин.

По его словам, «Московская электронная школа» занимает центральное место в цифровой экосистеме образования. В этом году, добавил Собянин, продолжится развитие сервисов для профориентации старшеклассников. Кроме того, планируется интегрировать колледжи в единую цифровую среду.

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