Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил станцию Starlink и пункт управления БПЛА ВСУ
Экипаж танка Т-80БВМ Южной группировки войск в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожил станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краматорско-дружковском направлении. Кадры боевой работы 25 апреля распространила пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что для поиска и идентификации целей, а также корректировки огня танкисты тесно взаимодействуют с расчетами БПЛА. После чего полученная информация о позициях противника и передвижениях его техники передается танковым экипажам.
Затем танкисты, поддерживая действия штурмовых подразделений, выдвигаются в указанный район и в соответствии с полученными целями наносят точечные удары по противнику. Экипажи танков Т-80БВМ выполняют задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники ВСУ, добавили в ведомстве.
Министерство обороны РФ 24 апреля показало кадры боевой работы экипажа танка Т-72 Южной группировки войск в районе Часова Яра в зоне проведения СВО, который нанес удар по опорному пункту ВСУ.