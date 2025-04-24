Экипаж танка Т-72 нанес удар по опорному пункту ВСУ в районе Часова Яра
Экипаж танка Т-72 Южной группировки войск в районе Часова Яра в зоне проведения специальной военной операции (СВО) нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры боевой работы 24 апреля показало Министерство обороны РФ.
Как сообщили в ведомстве, экипаж выполняет задачи по уничтожению огневых точек, укрепленных позиций и бронетехники ВСУ, обеспечивает огневую поддержку наступающим пехотным подразделениям российской армии.
Уточняется, что танки работают прямой наводкой и с закрытых огневых позиций, используя рельеф местности или укрытия, что позволяет оставаться незамеченными. При этом для разведки целей и корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
МО РФ 23 апреля сообщило, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС РФ уничтожили бронированную технику Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Юг».