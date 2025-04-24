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Средства ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над Крымом и Белгородской областью

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Крыма и Белгородской области. Об этом 24 апреля сообщили в Минобороны России.

«В период с 21:40 до 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что пять БПЛА были ликвидированы над территорией Крыма, еще два дрона уничтожены над Белгородской областью.

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В ведомстве в этот же день сообщили, что средства ПВО за ночь уничтожили 87 украинских беспилотников над регионами РФ. Так, над территорией Крыма сбиты 45 БПЛА, по 10 беспилотников сбили над территориями Белгородской и Курской областей, над Воронежской — восемь, в Брянской, Липецкой и Нижегородской областях — по четыре беспилотника. В небе над Московским регионом уничтожили два БПЛА.

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