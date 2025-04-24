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Главный приз 47-го ММКФ жюри отдало индийскому фильму «Элизиум»
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Главный приз 47-го ММКФ жюри отдало индийскому фильму «Элизиум»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Жюри 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) удостоило главного приза киносмотра — статуэтки «Золотого Святого Георгия» — картину «Элизиум» индийского режиссера Прадипа Курбы. Награду со сцены на торжественной церемонии закрытия 24 апреля ему вручал член жюри и режиссер Алексей Герман – младший.

Помимо этого Курба получил «Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссуру на фестивале.

«Вся команда, которая работала с нами, была невероятно эффективной, для меня была большая честь побывать на этом фестивале, и мы приняли единогласное решение, кому вручить главный приз. Его получит картина «Элизиум», — сказал председатель жюри основного конкурса ММКФ, испанский продюсер и режиссер Луис Миньярро.

Приз за лучший фильм конкурса документального кино достался картине «Тетушка Ху и ее райский сад» китайского режиссера Пань Чжици. Награду за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» получил «Мужу привет», снятый российским режиссером Антоном Масловым (Россия).

Исполнителями лучшей мужской и женской роли стали актеры Евгений Цыганов (фильм «Семейное счастье», режиссер Стася Толстая, Россия) и испанка Мария Родригес Сото («Дом в огне», режиссер Дани Де Ла Орден, Испания). Приз за вклад в мировой кинематограф получил российский актер Владимир Ильин.

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47-й ММКФ открылся 18 апреля в историческом здании кинотеатра «Россия». За восемь дней смотра были показаны 200 картин из 50 стран. Медиахолдинг МАЕР выступил коммуникационным партнером ММКФ. В этом году организаторы конкурса получили 1600 заявок на участие — на 17% больше, чем в прошлом. В пятерку самых представленных стран вошли Россия, Китай, Испания, Франция и Иран.

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