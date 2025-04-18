Более 8 млн человек узнали о проведении ММКФ с экранов МАЕР
Церемония открытия 47-го Московского международного кинофестиваля состоялась в историческом здании кинотеатра «Россия». За восемь дней смотра покажут 200 картин из 50 стран. Медиахолдинг МАЕР выступил коммуникационным партнером ММКФ.
Организаторы сообщили, что в этом году получили 1600 заявок — на 17% больше, чем в прошлом. В пятерку самых представленных стран вошли Россия, Китай, Испания, Франция и Иран.
«Очень рад, что не побоялись к нам приехать и члены жюри, и гости. Это значит, что за нами правда. Надеюсь, скоро об этом узнают все. Спасибо вам за внимание к нашему кинематографу», — заявил Президент Московского международного кинофестиваля, Народный артист РСФСР Никита Михалков.
В программу основного конкурса вошли 12 фильмов, среди которых три российских: «Планета» Михаила Архипова, «Семейное счастье» Стаси Толстой и «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева.
Традиционно на ММКФ пройдут конкурсы короткометражного и документального кино. В первом из них представлено 13 фильмов, во втором — 8, в том числе 2 российских. Также с 2022 года в рамках фестиваля проводится конкурс «Русские премьеры». В этом году на него заявлено семь картин, среди которых два режиссерских дебюта.
Лучший фильм получит главную награду фестиваля — «Золотого Святого Георгия». Еще в семи номинациях вручат «Серебряных Святых Георгиев». Также с 1999 году в рамках киносмотра вручается приз имени Константина Станиславского «Верю» — почетная награда выдающимся мастерам актерского искусства. Прямо на открытии ее получил Народный артист России Владимир Машков.
Коммуникационным партнером кинофестиваля стал медиахолдинг МАЕР. С медиафасадов и цифровых уличных экранов о проведении ММКФ узнают более 8 миллионов человек.
«Московский международный кинофестиваль — это один из старейших фестивалей, который десятилетиями объединяет талантливых режиссеров, актеров, продюсеров и зрителей. В этом году в программе более 200 фильмов из 50 стран! Всё это подтверждает: российскую культуру, российское кино нельзя изолировать! А российская киноиндустрия — яркий пример адаптации экономики страны к новым условиям. Поддержка нашего кино — отдельная и очень важная строка в культурном коде медиахолдинга МАЕР! И мы счастливы за своих партнеров, когда их фильмы собирают полные кинозалы», — отметил основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Закроется фестиваль 24 апреля премьерой лирической аргентинской ленты «Кем бы мы хотели быть» режиссера Алехандро Агрести.