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Врач развеял известный миф о влиянии вина и кофе на сердце

Врач Григорьян: кофе и вино не влияют на сердце
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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Эндоваскулярный хирург к.м.н. Ашот Григорьян заявил, что употребление кофе никак не влияет на работу сердца, если выпивать по чашке кофе по утрам.

В беседе с «Радио 1» 23 апреля специалист пояснил, что если злоупотреблять кофе, то возрастет риск развития аритмии сердца. То же самое, отметил врач, можно сказать и о влиянии вина на сосуды.

«В умеренных количествах любой алкогольный напиток не вредит. Но у каждого из нас свое понимание умеренного», — заметил Григорьян.

Между тем он предупредил, что вино категорически не рекомендуется лицам, имеющим повышенную кислотность в желудке.

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В тот же день врач-терапевт, кардиолог Татьяна Симонова рассказала, что кофеин снижает риск сахарного диабета. Полезным вариантом кофе считается натуральный заварной, приготовленный из зерен арабики или робусты, поскольку эти сорта богаты антиоксидантами, которые помогают защищать клетки организма от преждевременного старения.

18 апреля врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что кофе увеличивает продолжительность жизни на три-четыре года. По его словам, это происходит благодаря положительному влиянию кофе на работу мозга и сердца, а также из-за большого количества полезных веществ в продукте, отмечает 360.ru.

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