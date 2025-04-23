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Врач рассказал о пользе и вреде кофе для организма

Кардиолог Симонова: кофеин снижает риск сахарного диабета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полезным вариантом кофе считается натуральный заварной, приготовленный из зерен арабики или робусты, поскольку эти сорта богаты антиоксидантами, которые помогают защищать клетки организма от преждевременного старения. О том, какие еще виды кофе полезны, а кому запрещено пить этот напиток вовсе, «Известиям» 23 апреля рассказала врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова.

«Кофеин, содержащийся в кофейных зернах, помогает повысить концентрацию внимания и работоспособность, а также снижает риск развития сахарного диабета 2-го типа, болезней Паркинсона и Альцгеймера», — отметила специалист.

По ее словам, к полезным видам также относятся натуральный заварной кофе с добавлением, например, корицы, кардамона или имбиря. Такой напиток обладает всеми вышеперечисленными преимуществами, а пряности способствуют улучшению кровообращения и снижению воспалительных процессов в организме. Кофе с корицей, в свою очередь, может быть полезен людям с сахарным диабетом, поскольку способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови.

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Кроме того, Симонова объяснила: полезным видом считается и обычный растворимый кофе без каких-либо добавок, хотя содержание полезных компонентов в таком напитке ниже, чем в зерновом.

«Вредным кофе считается с добавлением сахара, сиропов либо сливок, поскольку употребление такого напитка повышает риск развития ожирения, сахарного диабета и атеросклероза. Так, например, энергетическая ценность латте с сиропом может составлять около 300–400 ккал, что равноценно употреблению десерта», — предупредила врач.

Также к вредным вариантам, отметила эксперт, относится растворимый кофе с искусственными добавками, например, ароматизаторами и консервантами. Такие ингредиенты, в свою очередь, могут негативно влиять на работу печени. Чтобы кофе оказывал положительное влияние на здоровье, при его употреблении необходимо придерживаться следующих мер.

Терапевт пояснила: взрослым людям в день можно употреблять до 400 мг кофеина, что соответствует примерно 1–3 чашкам кофе. При этом рекомендуется употреблять кофе без сахара, сливок или сиропов, но по вкусу в него можно добавлять молоко животного или растительного происхождения. Стоит отметить, что полезнее всего пить кофе после приема пищи до 15:00, чтобы не нарушать сон. При употреблении напитков необходимо обращать внимание также на индивидуальные особенности организма, такие как непереносимость компонентов и возможные аллергические реакции.

«От употребления кофе стоит отказаться людям при наличии аритмий, так как кофеин способен вызывать нарушения сердечного ритма, а также пациентам с неконтролируемой гипертонией, потому что этот напиток кратковременно повышает артериальное давление», — уточнила Симонова.

Кроме того, она рекомендует исключить употребление кофе при наличии гастрита или язвенной болезни желудка, поскольку кофеин усиливает выработку соляной кислоты, что способствует раздражению слизистой оболочки желудка. Также от употребления этого напитка лучше отказаться при гастроэзофагеальном рефлюксе — заболевании, при котором в пищевод забрасывается содержимое желудка, поскольку кофе может приводить к снижению тонуса сфинктера пищевода.

Помимо того, специалист предупредила, что исключить употребление кофе следует и людям с тревожным расстройством, паническими атаками или нарушениями сна, так как кофеин усугубляет симптомы этих состояний. Вместе с тем нельзя пить кофе и беременным женщинам, а также людям при лечении некоторыми препаратами, например, содержащими левотироксин натрия, поскольку кофе снижает всасывание этого вещества организмом.

Ранее, 20 апреля, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов рассказал «Известиям» о пользе и вреде кефира. По словам специалиста, главная ценность кефира заключается в содержании пробиотиков — полезных бактерий, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника. Это способствует улучшению пищеварения, лучшему усвоению питательных веществ и укреплению иммунной системы. Кефир особенно полезен при синдроме раздраженного кишечника, запорах и диарее, а также может помочь людям с непереносимостью лактозы.

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